WASHINGTON — La Maison Blanche a demandé vendredi au Congrès de fournir plus de 105 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël et à d’autres besoins en matière de sécurité nationale.

Cette décision intervient un jour après celle du président Joe Biden. Adresse du bureau ovaleoù il a annoncé son intention de fournir davantage de financement pour « les besoins de sécurité nationale de l’Amérique » et un soutien à « nos partenaires essentiels ».

Si elle est approuvée, 61,4 milliards de dollars d’aide iraient à l’Ukraine et 14,3 milliards de dollars à Israël. La Maison Blanche a demandé 9,15 milliards de dollars d’aide humanitaire à l’Ukraine, à Israël, à Gaza « et à d’autres besoins ».

La proposition comprend également un financement pour les opérations frontalières américaines, le soutien aux refuges et aux services pour les migrants et les efforts de lutte contre le fentanyl.

« C’est un investissement intelligent qui va rapporter des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations, nous aider à garder les troupes américaines hors de danger, nous aider à construire un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants », a déclaré Biden. dit dans le discours de jeudi.

Le financement destiné à l’Ukraine servirait à financer des armes et des équipements supplémentaires, à aider le pays à fournir « des services essentiels à sa population et à soutenir son économie », à aider les Ukrainiens déplacés et à renforcer les capacités de réponse aux incidents nucléaires et radiologiques, entre autres ressources, selon un rapport blanc. Fiche d’information sur la maison.

L’aide à Israël financerait la préparation des systèmes de défense aérienne et antimissile du pays, y compris le soutien au Dôme de Fer. Cela servirait également à reconstituer les stocks du ministère de la Défense qui, selon la Maison Blanche, « sont réduits pour soutenir Israël en cas de besoin », et à accroître la sécurité de l’ambassade américaine, indique la fiche d’information.

« Sans financement de reconstitution supplémentaire, le ministère de la Défense ne sera pas en mesure de continuer à fournir aux services militaires les équipements fournis via le retrait de l’Ukraine et d’Israël, dégradant ainsi l’état de préparation des États-Unis », a déclaré la Maison Blanche.

Cette demande permettrait d’investir plus de 50 milliards de dollars dans « la base industrielle de défense américaine », ce qui, selon la Maison Blanche, garantira la préparation militaire continue des États-Unis.

Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, a envoyé une lettre au président pro tempore de la Chambre. Patrick McHenry , RN.C., exhortant le Congrès à répondre rapidement à la demande. NBC News a contacté le bureau de McHenry pour commentaires. Des lettres identiques ont également été envoyées aux principaux démocrates et républicains des commissions des crédits de la Chambre et du Sénat.

Mais la demande se heurte à une bataille difficile à la Chambre, qui est toujours sans orateur – et ne peut donc pas vraiment faire grand-chose. McHenry a menacé de démissionner en tant que président intérimaire si ses collègues le poussent à proposer une législation sans voter pour étendre son autorité.

« Notre travail consiste à expliquer clairement au Congrès quels sont les besoins et ce qui se passe si ce financement essentiel n’est pas fourni », a déclaré Young lors d’un appel avec des journalistes vendredi sur la capacité de la Chambre à accéder à la demande. « Nous faisons donc notre travail ici en faisant savoir au Congrès quels sont les besoins critiques et nous attendons qu’il agisse et agisse rapidement. »

La commission sénatoriale des crédits a prévu une audience sur la demande de financement pour le 31 octobre. Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin sont répertoriés comme témoins.

« Nous examinons attentivement la demande du président en ce moment et travaillons avec nos collègues pour élaborer un ensemble solide et bipartisan que nous visons à franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement possible », ont déclaré les sénateurs Patty Murray de Washington et Susan Collins du Maine. les principaux démocrates et républicains du panel, a déclaré dans un communiqué.

Un groupe de neuf républicains du Sénat a envoyé jeudi une lettre au chef de la majorité Chuck Schumer et au chef de la minorité Mitch McConnell les exhortant à séparer l’aide demandée à Israël de l’aide à l’Ukraine.

« Il s’agit de deux conflits distincts et ce serait une erreur de tirer parti de l’aide à Israël pour tenter de faire franchir la ligne d’arrivée une aide supplémentaire à l’Ukraine », peut-on lire dans le communiqué. lettre, dirigé par les sénateurs Marsha Blackburn du Tennessee et Roger Marshall du Kansas.

McConnell a déclaré vendredi que le Sénat devait rédiger sa propre législation sur l’aide.

« Dans les prochains jours, après avoir examiné la demande du président, nous devons produire notre propre législation complémentaire qui réponde aux besoins démontrés de notre sécurité nationale », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com