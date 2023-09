La Maison Blanche demande au Congrès un financement à court terme pour éviter la fermeture

Un porte-parole du Bureau de la gestion et du budget a déclaré qu’une résolution continue à court terme serait nécessaire au cours du mois prochain, maintenant le financement gouvernemental à ses niveaux actuels pendant que les négociations se poursuivent sur les projets de loi de crédits à plus long terme.

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a demandé une mesure provisoire pour couvrir les programmes gouvernementaux standards et 40 milliards de dollars supplémentaires – 24 milliards de dollars pour l’Ukraine et d’autres défis de politique étrangère, près de 4 milliards de dollars pour les questions frontalières et migratoires, et 12 milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe afin de stimuler le Agence fédérale de gestion des urgences.

Biden a mis en garde contre une fermeture du gouvernement lors de sa visite au siège de la FEMA jeudi à Washington, soulignant l’impact que cela aurait sur les agences.

« Ce serait un problème très sérieux », a déclaré Biden.

Les dirigeants des deux partis ont indiqué qu’ils étaient ouverts à une résolution continue. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont exprimé leur ouverture à l’idée au début du mois.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a déclaré mercredi que les négociations budgétaires actuelles étaient « un assez gros gâchis ».

« Je pense que nous allons nous retrouver avec une résolution du Congrès à court terme, probablement en décembre, alors que nous luttons pour déterminer exactement quel sera le niveau des dépenses du gouvernement », a déclaré McConnell.