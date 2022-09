La Maison Blanche demande au Congrès plus d’argent pour l’Ukraine

L’administration Biden dit qu’elle a besoin de 11,7 milliards de dollars supplémentaires pour continuer à aider Kiev

La Maison Blanche a demandé vendredi au Congrès d’approuver une aide militaire supplémentaire de 11,7 milliards de dollars pour l’Ukraine dans le cadre de son conflit avec la Russie.

La somme a été incluse dans une demande de financement d’urgence de 47,1 milliards de dollars, qui, selon l’administration Biden, était également nécessaire pour sa réponse à Covid-19 et au monkeypox, ainsi que pour les efforts de secours en cas de catastrophe.

Le paquet de 11,7 milliards de dollars comprend 4,5 milliards de dollars pour l’équipement militaire et la reconstitution des stocks du Pentagone, 2,7 milliards de dollars pour l’aide à la défense et au renseignement pour l’Ukraine et 4,5 milliards de dollars pour le soutien budgétaire au gouvernement de Kiev.

“Nous avons rassemblé le monde pour soutenir le peuple ukrainien dans la défense de sa démocratie et nous ne pouvons tout simplement pas laisser ce soutien à l’Ukraine se tarir”, a-t-il ajouté. Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, a écrit dans un article de blog.

L’administration a également demandé 2 milliards de dollars pour atténuer les effets négatifs du conflit en Ukraine, ainsi que les sanctions occidentales imposées à la Russie affectant l’approvisionnement énergétique des États-Unis.

Les États-Unis ont été le principal soutien de Kiev dans son conflit avec Moscou, fournissant aux forces ukrainiennes des milliards de dollars d’aide militaire et financière, ainsi que des données de renseignement. Les livraisons de Washington au gouvernement Zelensky ont inclus du matériel aussi sophistiqué que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.

Le Congrès a approuvé en mai un programme de soutien militaire et humanitaire de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine. Selon Young, environ les trois quarts de l’aide que les législateurs ont fournie à Kiev ont déjà été décaissés ou engagés. “Comme nous l’avons dit à l’époque, ces ressources étaient destinées à durer jusqu’en septembre”, elle a expliqué.

La Russie a critiqué à plusieurs reprises les livraisons d’armes à Kiev par Washington et ses alliés, affirmant qu’elles ne changeraient pas l’issue du conflit, mais prolongeraient les combats et augmenteraient le risque d’une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN.

de Washington « Une implication toujours plus évidente et plus profonde en Ukraine en termes de contrer notre opération militaire, en fait, met… les États-Unis sur le point de devenir une partie au conflit », Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a mis en garde le mois dernier.