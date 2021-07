La Maison Blanche demande au Congrès de prolonger l’interdiction nationale d’expulsion

Le président Joe Biden appelle le Congrès à prolonger l’interdiction nationale d’expulsion qui expirera dans deux jours.

« Ce moratoire a empêché des centaines de milliers d’Américains de vivre le chagrin, l’itinérance et les risques pour la santé qui émanent trop souvent des expulsions – en particulier pendant une pandémie », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki dans un communiqué.

Le moratoire national sur les expulsions des Centers for Disease Control and Prevention est en vigueur depuis septembre. Il a été prolongé à plusieurs reprises, mais en juin, la Cour suprême a statué que la politique ne pouvait être renouvelée que par voie législative.

« Compte tenu de la récente propagation de la variante delta, y compris parmi les Américains les plus susceptibles de faire face à des expulsions et de ne pas être vaccinés, le président Biden aurait fortement soutenu une décision du CDC de prolonger davantage ce moratoire sur les expulsions », a déclaré Psaki. « Malheureusement, la Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’était plus disponible. »

La recherche a montré que les expulsions entraînent une augmentation des cas et des décès de Covid. Plus de la moitié des personnes aux États-Unis ne sont toujours pas complètement vaccinés contre le virus.

La part des locataires adultes qui restent en retard sur leurs paiements de logement — environ 16%, soit 11 millions de personnes – a mis du temps à baisser. C’est en grande partie à cause de la lenteur avec laquelle les États et les villes ont distribué les 45 milliards de dollars d’aide fédérale au loyer alloués par le Congrès.

Ces fonds ont été autorisés dans les deux derniers grands plans de relance, adoptés en décembre et mars, et pourtant, seulement 3 milliards de dollars ont atteint les ménages, selon des données récentes du Trésor américain.

Jeudi, Psaki a déclaré que Biden « exhorte également les États et les localités, qui ont reçu depuis longtemps une aide au loyer d’urgence … à accélérer de toute urgence leurs efforts pour débourser ces fonds compte tenu de la fin imminente du moratoire sur les expulsions du CDC ».