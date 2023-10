Développements clés le 20 octobre :

La Maison Blanche demande 61 milliards de dollars pour l’Ukraine

Zelensky visite les oblasts du sud et rencontre des militaires et des responsables locaux

Médias russes : Poutine visite le quartier général militaire à Rostov-sur-le-Don après son voyage en Chine

Premier ministre Chmyhal: les dommages causés par la Russie à l’environnement ukrainien s’élèvent à près de 60 milliards de dollars

Le président américain Joe Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide de 61,4 milliards de dollars à l’Ukraine, dont 44,4 milliards de dollars d’aide à la défense.

Le financement de l’Ukraine fait partie d’une demande massive de 105 milliards de dollars visant à fournir une aide d’urgence à l’Ukraine, à Israël et à Taïwan, à renforcer la frontière américaine avec le Mexique et à répondre à d’autres besoins humanitaires, selon la Maison Blanche.

La Maison Blanche a demandé 14,3 milliards de dollars pour Israël et 9,15 milliards de dollars pour le Département d’État afin de fournir une aide humanitaire à l’Ukraine, à Israël et à Gaza.

Le demande est adressée au président par intérim de la Chambre, Patrick McHenry.

La majorité des mesures législatives au Congrès américain, y compris l’approbation de nouveaux plans d’aide à l’Ukraine, sont au point mort après l’éviction du président précédent, le républicain Kevin McCarthy.

Biden livré un discours national le 19 octobre, annonçant une demande de financement « urgente » pour une aide à l’Ukraine et à Israël, allié de longue date des États-Unis, impliqués dans la guerre en cours avec Gaza.

Dans son discours, Biden a fait valoir que soutenir l’Ukraine était un « investissement intelligent ». Il a déclaré que le maintien de l’aide militaire à l’Ukraine était vital à la fois pour la sécurité américaine et pour la stabilité mondiale.

Lire aussi : Biden s’investit pleinement dans l’aide à l’Ukraine, mais House reste un problème

Zelensky visits southern oblasts, meets military, local officials

Le président Volodymyr Zelensky s’est rendu dans les oblasts de Kherson et de Mykolaïv et a rencontré l’armée, des responsables locaux et des soldats ukrainiens, a rapporté le bureau du président le 20 octobre.

À Kherson, Zelenski discuté la situation sur le champ de bataille avec le commandant en chef ukrainien Valerii Zaluzhnyi, le chef d’état-major Serhii Shaptala, ​​le commandant des Marines Yurii Sodol et le commandant du groupe opérationnel et stratégique d’Odessa Andrii Hnatov.

La réunion aurait porté sur les combats dans les régions d’Avdiivka et de Koupiansk, les opérations de l’Ukraine dans le sud et la fourniture d’armes sur les lignes de front.

Zelensky aussi a visité positions d’une unité de gardes-frontières dans l’oblast de Kherson, discutant des conditions de service et des besoins des gardes-frontières ukrainiens dans les régions de première ligne avec Serhii Deineko, chef du Service national des frontières de l’Ukraine.

Après cela, le président est parti pour la région voisine de Mykolaïv discuter la situation militaire et humanitaire dans la région.

Le gouverneur de la région de Mykolaïv, Vitalii Kim, et le maire de Mykolaïv, Oleksandr Sienkevych, ont informé Zelensky du rétablissement de l’approvisionnement en eau et en gaz dans les colonies libérées et dans la capitale régionale, ainsi que de la préparation de la saison de chauffage.

Hnatov a parlé au président des problèmes de sécurité dans la mer Noire, des menaces que représente l’agression russe pour la navigation et de la protection des infrastructures portuaires ukrainiennes.

Zelensky aussi a visité un hôpital militaire de l’oblast de Mykolaïv, remettant aux soldats blessés des récompenses d’État et remerciant les médecins pour leur travail.

Russian media: Putin visits military headquarters in Rostov-on-Don after China trip

Le président russe Vladimir Poutine a visité le quartier général militaire russe à Rostov-sur-le-Don dans la nuit du 20 octobre, a rapporté l’agence de presse publique russe TASS.

Poutine aurait reçu un rapport de situation du chef d’état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, qui commande également les troupes d’invasion russes en Ukraine.

« D’autres conversations ont eu lieu avec des représentants de la haute direction du ministère de la Défense », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux médias russes.

La visite du dictateur russe à Rostov faisait suite à son voyage dans la ville de Perm, près des montagnes de l’Oural. Il est récemment revenu de Chine, où le dirigeant russe pris part au Forum de la Ceinture et de la Route.

Poutine auparavant a visité le quartier général de Rostov, qui commande l’invasion russe de l’Ukraine, le 19 août pour « projeter son autorité » après que la ville ait été brièvement capturée lors de la rébellion du groupe Wagner au début de l’été, a rapporté le ministère britannique de la Défense.

Lire aussi : Belarus Weekly : Les hommes forts post-soviétiques se rassemblent à Bichkek, affirment que l’Occident les déchire

PM Shmyhal: Russia's damage to Ukrainian environment amounts to nearly $60 billion

Les dommages environnementaux totaux causés par l’agression russe en Ukraine s’élèvent à plus de 55,6 milliards d’euros (58,9 milliards de dollars), selon le Premier ministre Denys Chmyhal dit dans un discours du 20 octobre, citant des chiffres du ministère de la Protection de l’Environnement.

S’exprimant lors du Forum international Unis pour la justice – Unis pour la nature, Shymhal a déclaré que « la moitié de ces pertes sont dues à la pollution de l’air causée par les incendies de forêt, les attaques de missiles et la combustion de produits pétroliers ».

Il n’a pas précisé si cela incluait les dommages causés avant l’invasion à grande échelle.

Mines et munitions non explosées Les forêts abandonnées par les troupes russes couvrent environ 174 000 kilomètres carrés du territoire ukrainien, et plus de 3 millions d’hectares de forêt ont été touchés par la guerre, selon les chiffres du ministère.

Les dégâts résultant de la destruction du barrage de Kahkovka s’élèvent à 3,8 milliards d’euros (4 milliards de dollars) et constituent « le plus grand acte d’écocide des 70 dernières années », a déclaré Chmyhal.

Les inondations ont détruit les systèmes d’irrigation des terres agricoles qui produisent habituellement environ 2 millions de tonnes de céréales par an, a-t-il expliqué.

« Cela représente 70 % des céréales exportées par l’Ukraine vers l’Afrique en 2022 », a déclaré le Premier ministre.

Shmyhal a déclaré que l’Ukraine espère mettre en place un « mécanisme de compensation » avec ses partenaires occidentaux qui utilisera les avoirs russes confisqués pour payer les dommages.

L’Ukraine travaille également avec des partenaires internationaux pour aider à former les forces de l’ordre ukrainiennes à enquêter sur l’écocide, a déclaré le procureur général Andriy Kostin. dit au même sommet.

L’Ukraine est « le premier pays de l’histoire » à enquêter sur la destruction massive de l’environnement, considérée comme un crime de guerre, a déclaré Kostin.

En détruisant délibérément l’environnement, la Russie « tente de détruire la vie future des Ukrainiens ».

L’écocide est donc « un crime contre l’Ukraine en tant qu’État et contre notre avenir », a déclaré Kostin.

Nous avons travaillé dur pour vous proposer des informations indépendantes et locales en provenance d’Ukraine. Considérer soutenir l’Indépendant de Kyiv.