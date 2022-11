La Maison Blanche demande 37,7 milliards de dollars de financement pour l’Ukraine, 10 milliards de dollars pour Covid

La Maison Blanche demande près de 40 milliards de dollars de nouveaux fonds au Congrès pour soutenir l’Ukraine et 10 milliards de dollars supplémentaires pour le soulagement de la pandémie.

Ce chiffre comprend 21,7 milliards de dollars à des fins de défense comme l’équipement et le soutien militaire, 14,5 milliards de dollars de financement direct pour le gouvernement du pays et l’aide humanitaire, 626 millions de dollars d’aide énergétique et 900 millions de dollars pour les soins de santé.

“Depuis le début de la guerre de Poutine, les États-Unis ont rallié le monde pour soutenir l’Ukraine”, a écrit la directrice du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young, dans une lettre à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, demandant les fonds. “Ensemble, avec un soutien solide et bipartisan au Congrès, nous avons fourni une aide importante qui a été essentielle au succès de l’Ukraine sur le champ de bataille – et nous ne pouvons pas laisser ce soutien se tarir.”

Environ les trois quarts du financement précédemment approuvé par le Congrès ont déjà été dépensés et d’autres devraient être utilisés avant la fin de l’année, selon des responsables de l’administration. Le montant comprend le financement pour faire face aux pénuries d’énergie et de nourriture à la suite de la guerre.

Avant les élections de mi-mandat, les républicains du Congrès ont suggéré que l’aide à l’Ukraine pourrait être réduite s’ils remportaient la majorité. Le chef de la minorité Kevin McCarthy, qui devrait devenir président si les républicains reprennent la Chambre des représentants comme prévu, a déclaré le mois dernier que le financement de l’Ukraine pourrait être réduit s’il est dans la majorité. D’autres républicains de la Chambre, comme la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene, ont déclaré au début du mois “pas un autre centime n’ira à l’Ukraine” sous la direction républicaine.

Le président Joe Biden a critiqué la suggestion.

“Ces gars-là ne comprennent pas. C’est beaucoup plus grand que l’Ukraine”, a déclaré Biden en réponse aux remarques de McCarthy le mois dernier. “C’est l’Europe de l’Est. C’est l’OTAN. C’est vraiment sérieux, des résultats conséquents sérieux.”

La demande de financement officielle comprend également 9,25 milliards de dollars pour le soulagement de Covid-19 et 750 millions de dollars pour lutter contre d’autres maladies infectieuses. La Maison Blanche demande 2,5 milliards de dollars pour l’accès au vaccin Covid-19 et la reconstitution du stock national stratégique, 5 milliards de dollars pour la poursuite du développement de vaccins, 750 millions de dollars pour la longue recherche sur Covid et 1 milliard de dollars pour l’aide internationale à la lutte contre le virus.

Les responsables de l’administration soutiennent que le financement est nécessaire pour empêcher une augmentation potentielle des cas cet hiver.

“Le fait de ne pas fournir plus de financement entraînerait des infections et des décès inutiles à travers le pays et dans le monde”, a averti Young.

La Maison Blanche a également demandé un montant non spécifié pour les secours en cas de catastrophe naturelle afin d’aider la Floride et Porto Rico à se reconstruire après les ouragans Ian et Fiona.