La Maison Blanche défend son plan d’annulation des prêts étudiants devant la Cour suprême

Biden a annoncé en août que des dizaines de millions d’Américains seraient éligibles à l’annulation de leur dette d’études – jusqu’à 20 000 dollars s’ils recevaient une bourse Pell à l’université, un type d’aide disponible pour les familles à faible revenu, et jusqu’à 10 000 dollars s’ils le faisaient ‘ t.

Depuis lors, les républicains et les groupes conservateurs ont déposé au moins six poursuites pour tenter de tuer la politique, arguant que le président n’a pas le pouvoir d’annuler la dette des consommateurs sans l’autorisation du Congrès et que la politique est nuisible.