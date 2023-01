La Maison Blanche défend sa divulgation de documents retardée et limitée

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a écarté mardi les critiques concernant ses divulgations fragmentées concernant la découverte de documents classifiés et de documents officiels au domicile et à l’ancien bureau du président Joe Biden, affirmant qu’elle pourrait retenir des informations pour protéger l’enquête du ministère de la Justice.

Ian Sams, un porte-parole du bureau de l’avocat de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes que la Maison Blanche publiait des informations qu’elle jugeait “appropriées”. Répondant aux critiques des divulgations fragmentaires, Sams a déclaré que la Maison Blanche essayait d’être consciente du “risque” lié au partage d’informations “qui ne sont pas complètes”.

“Nous nous efforçons d’être aussi transparents et informatifs pour vous tous dans les médias, pour le public que possible, dans le respect de l’intégrité d’une enquête en cours du ministère de la Justice”, a-t-il déclaré.

La découverte des documents en possession de Biden complique une enquête fédérale sur l’ancien président Donald Trump, qui, selon le ministère de la Justice, a pris des centaines de documents marqués classifiés avec lui en quittant la Maison Blanche au début de 2021 et a résisté à des mois de demandes de les renvoyer au gouvernement. .

Bien que les deux cas soient différents – Biden, par exemple, a volontairement remis les documents une fois trouvés – c’est toujours devenu un casse-tête politique pour un président qui a promis une rupture nette avec les opérations de l’administration Trump.

Samedi, la Maison Blanche a révélé que les avocats de Biden avaient trouvé des documents classifiés et des documents officiels à quatre reprises – le 2 novembre dans les bureaux du Penn Biden Center à Washington, le 20 décembre dans le garage de la maison du président à Wilmington, Delaware , et les 11 et 12 novembre dans la bibliothèque du président.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, avait déclaré avant la découverte supplémentaire que les Américains pouvaient supposer que l’enquête était terminée. Mardi, elle a renvoyé des questions au ministère de la Justice ou au bureau de l’avocat de la Maison Blanche pour savoir s’il existait d’autres documents et s’ils seraient divulgués s’ils étaient découverts.

“Le président et son équipe ont agi à juste titre”, a-t-elle déclaré à propos de la remise des documents après leur découverte.

Après la divulgation initiale, le président a déclaré qu’il avait été “informé de cette découverte et surpris d’apprendre qu’il y avait des documents gouvernementaux qui avaient été apportés à ce bureau”.

Il a dit qu’il prenait très au sérieux le traitement des documents classifiés. Biden n’a pas commenté publiquement l’existence future de documents. Jean-Pierre a dit que le président était concentré sur son travail.

“Il veut s’assurer qu’il continue à livrer pour le peuple américain”, a-t-elle déclaré.

Le procureur général Merrick Garland a nommé la semaine dernière Robert Hur, un ancien avocat américain du Maryland, pour servir de conseiller spécial chargé de superviser l’enquête du ministère de la Justice sur les documents.

Par ailleurs, le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a été directeur général du Penn Biden Center pendant deux ans, a fait écho à Biden en disant qu’il était surpris que des documents gouvernementaux se trouvent au bureau de l’institut.

“Je n’en avais aucune connaissance à l’époque”, a-t-il déclaré mardi aux journalistes. “La Maison Blanche, bien sûr, a indiqué que l’administration coopère pleinement à l’examen entrepris par le ministère de la Justice, et moi-même, bien sûr, je coopérerais pleinement à cet examen.”

Parmi les questions encore sans réponse de la Maison Blanche ou des avocats privés de Biden : combien exactement de documents ont été trouvés ; s’il peut y avoir d’autres documents là-bas, ce qu’ils contenaient et pourquoi le public n’a été informé que des mois après leur découverte.

Sams a renvoyé ces questions au ministère de la Justice, insistant sur le fait que ni la Maison Blanche ni les avocats personnels de Biden ne sont au courant du contenu.

—

L’écrivain AP Matthew Lee a contribué.

Colleen Long et Zeke Miller, Associated Press