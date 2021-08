La Maison Blanche défend sa décision de ne pas prolonger le moratoire sur les expulsions

WASHINGTON – Un haut responsable de la Maison Blanche a défendu lundi la décision du président Joe Biden de ne pas prolonger le moratoire fédéral sur les expulsions de Covid-19, deux jours après l’expiration d’un arrêt de près d’un an à l’échelle nationale sur les expulsions locatives.

« Malheureusement, la Cour suprême a déclaré le 29 juin que le [Centers for Disease Control and Prevention] ne pouvait pas accorder une telle prolongation sans une autorisation claire et spécifique du Congrès », a déclaré l’économiste Gene Sperling, qui dirige les efforts de la Maison Blanche pour distribuer les fonds de secours Covid.

Cette autorisation n’a pas été accordée, a-t-il déclaré, et en conséquence « la directrice du CDC et son équipe n’ont pas pu trouver l’autorité légale » pour prolonger le moratoire.

Sperling a ensuite décrit les nouvelles mesures que Biden avait autorisées, qui consistaient en grande partie à ordonner aux agences de continuer à essayer d’empêcher les expulsions.

L’argument de la Maison Blanche selon lequel elle n’a pas l’autorité légale pour prolonger l’interdiction d’expulsion n’a pas été bien accueilli par l’aile progressiste du parti démocrate, qui fait pression à la fois sur Biden et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., depuis des semaines pour prolonger le moratoire par tous les moyens nécessaires.

« Cette ordonnance du tribunal a été rendue à la Maison Blanche il y a un mois, et la Maison Blanche a attendu la veille de l’ajournement de la Chambre pour publier une déclaration demandant au Congrès de prolonger le moratoire », a déclaré dimanche la représentante démocrate progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, NY sur CNN.

C’est quand même plus compliqué que ça. La Maison Blanche a passé les dernières semaines à essayer de trouver des moyens de contourner la directive de la Haute Cour, tout en s’efforçant d’améliorer les programmes d’aide à la location fédéraux et étatiques qui ont été embourbé dans la paperasse.

À la fin de la semaine dernière, il est devenu clair qu’il n’y avait aucune autorité légale en vertu de laquelle le CDC pourrait prolonger l’interdiction, et la Maison Blanche a annoncé que Biden la laisserait expirer.

« Le président Biden aurait fortement soutenu une décision du CDC de prolonger davantage ce moratoire sur les expulsions », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué jeudi dernier. « Malheureusement, la Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’était plus disponible. »

Biden a ensuite appelé « le Congrès à prolonger le moratoire sur les expulsions pour protéger ces locataires vulnérables et leurs familles sans délai ».

La déclaration de Biden a surpris certains démocrates et, alors que la Chambre devait s’ajourner pendant près de deux mois de vacances le lendemain, les chefs de parti se sont précipités pour déterminer les mesures qu’ils pouvaient prendre.

Mais il est rapidement devenu évident que Pelosi n’avait pas les voix au sein de son propre caucus pour prolonger l’interdiction.

C’était en partie parce que les membres de la Chambre démocrate savaient que même s’ils votaient pour adopter une prolongation, ce serait DOA au Sénat, où les démocrates ne détiennent qu’une majorité d’une voix. Les républicains sont universellement opposés à l’extension de l’interdiction.

Au cours du week-end, Pelosi et les dirigeants démocrates ont renvoyé la balle dans le camp de Biden.

« Une action est nécessaire, et elle doit venir de l’administration », a déclaré Pelosi dans un rapport signé par le chef de la majorité Steny Hoyer, D-Md., Whip James Clyburn, DS.C. et la conférencière adjointe Katherine Clark, D-Mass.

Lors du briefing de la Maison Blanche lundi, Sperling a déclaré qu’un peu moins de 2 millions de locataires sont sous la menace imminente d’expulsion.

Mais cette estimation est nettement inférieure à la environ 3,6 millions d’Américains début juillet, qui ont déclaré qu’ils risquaient d’être expulsés au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.

Sperling a également noté que plusieurs États ont institué leurs propres moratoires sur les expulsions qui persisteront malgré la fin du moratoire fédéral.

Il a exhorté les États à utiliser les 45 milliards de dollars de fonds de secours locatifs Covid autorisés par le Congrès ce printemps, dont seulement environ 3 milliards de dollars ont été utilisés jusqu’à présent.

« Si les États et les gouvernements locaux mobilisent ces grandes ressources que ce Congrès leur a sagement accordées, il y a tout lieu de croire qu’ils pourraient avoir un effet substantiel pour atténuer ces expulsions », a-t-il déclaré.

L’administration Biden n’abandonnera pas la recherche de moyens d’aider les locataires, a-t-il ajouté. « Nous allons rechercher chaque élément d’autorité, de persuasion ou de conseil que nous pouvons faire. »