La Maison Blanche défend Fauci contre Musk

Le propriétaire de Twitter disant que le tsar Covid de Biden devrait être poursuivi est “dangereux et dégoûtant”, note l’attachée de presse Karine Jean-Pierre

Le gouvernement américain est venu à la défense du tsar Covid-19 du président Joe Biden, affirmant que le Dr Anthony Fauci est un parangon du service public et que les suggestions d’Elon Musk selon lesquelles le bureaucrate octogénaire devrait être poursuivi sont dangereuses. “attaques personnelles” divorcé de la réalité.

Le magnat de Tesla et SpaceX a repris Twitter en octobre et a partagé les détails des opérations de la plateforme sous la direction précédente. Révélations taquines sur la censure liée à la pandémie, Musk tweeté le samedi que ses pronoms sont « Poursuivre/Fauci. Le message est allé au-delà du viral, recueillant plus de 1,2 million de likes à ce jour – et attirant l’attention de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

«Ces attaques, ces attaques personnelles que nous avons vues, sont dangereuses – pour le Dr Fauci et d’autres professionnels de la santé publique également. Ils sont dégoûtants, et ils sont divorcés de la réalité », Jean-Pierre a déclaré aux journalistes lundi.

Fauci a « compte tenu de sa quasi-totalité de carrière dans la fonction publique, la fonction publique, en tant que fonctionnaire. Son travail sur les maladies infectieuses, du VIH/sida au Covid, a sauvé d’innombrables vies », dit Jean-Pierre, et l’Amérique a de la chance qu’il ait consacré “son talent exceptionnel” à la santé publique. “Et c’est ce dont il faudrait discuter maintenant”, conclut-elle.

Aujourd’hui âgé de 81 ans, Fauci dirige l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984. Il prendra sa retraite de son poste au gouvernement à la fin de l’année, juste avant que les républicains – qui ont promis de tenir des auditions sur sa gestion de la pandémie – prennent le relais. la Chambre des représentants.

Fauci est devenu une idole des démocrates en 2020, plaidant pour des verrouillages plus longs et plus sévères lorsque le président Donald Trump voulait les voir levés. Lorsque Biden est devenu président, il a nommé Fauci son conseiller médical en chef et a suivi sa stratégie de “fermer le virus” à travers les mandats de masque et de vaccin.

Plusieurs républicains éminents se sont affrontés à Fauci lors d’audiences au Congrès, l’accusant de financer des recherches sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, où la pandémie est censée être originaire. Fauci a déclaré au sénateur Rand Paul du Kentucky en mai 2021 que le NIAID et les National Institutes of Health “catégoriquement” jamais financé de telles recherches. Des documents publiés en septembre montraient que le NIH et le NIAID donnaient de l’argent à l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance, qui a financé des expériences avec des coronavirus de chauve-souris à Wuhan. Le NIH a cependant continué à financer EcoHealth.

Les révélations sur la censure pandémique de Twitter n’ont pas encore été rendues publiques.