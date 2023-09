La Maison Blanche déclare qu’elle soutient une enquête approfondie sur la mort de Hardeep Singh Nijjar au milieu du conflit entre le Canada et l’Inde

La Maison Blanche a déclaré jeudi qu’elle soutenait une enquête des forces de l’ordre sur le meurtre d’un séparatiste sikh au Canada, mais a refusé de se lancer dans des questions diplomatiques épineuses autour de l’assassinat impliquant l’Inde, un allié clé en Asie.

Les États-Unis se trouvent dans une situation délicate après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait cette semaine des allégations choquantes selon lesquelles il existait un lien potentiel entre des « agents du gouvernement indien » et le meurtre en juin de Hardeep Singh Nijjar, un citoyen sikh canadien, dans une ville de Vancouver. banlieue.

«Dès que le premier ministre canadien nous a fait part publiquement de ces allégations, nous sommes sortis publiquement nous-mêmes et avons exprimé notre profonde inquiétude à leur sujet, notre soutien à un processus d’application de la loi pour aller au fond des choses et garantir que que les auteurs soient tenus responsables », a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, lors d’un briefing à la Maison Blanche.

«Je ne vais pas entrer dans le fond des conversations diplomatiques privées, mais nous sommes en contact constant avec nos homologues canadiens, nous les consultons étroitement, nous soutenons les efforts qu’ils entreprennent dans cette enquête et nous avons également été en contact également avec le gouvernement indien », a-t-il déclaré.

M. Biden a courtisé l’Inde et le Premier ministre Narendra Modi, en tant que partenaire économique et contrepoids à la Chine cette année. La Maison Blanche a accueilli M. Modi pour un dîner d’État et M. Biden a félicité l’Inde en tant qu’hôte du sommet du G20 ce mois-ci.

M. Sullivan a fébrilement nié que les États-Unis s’éloigneraient de leurs relations avec le Canada, leur voisin du nord et partenaire commercial vital.

« J’ai vu dans la presse des efforts visant à creuser un fossé entre les États-Unis et le Canada sur cette question », a-t-il déclaré. « Je rejette fermement l’idée selon laquelle il existerait un fossé entre les États-Unis et le Canada. Nous sommes profondément préoccupés par ces allégations et nous aimerions que cette enquête se poursuive et que les auteurs soient tenus pour responsables.

Des hommes armés masqués ont tué Nijjar à Surrey, au Canada, alors qu’il était assis dans son camion, choquant la communauté sikh.

Les responsables de New Delhi ont dénoncé les affirmations de M. Trudeau concernant leur implication comme étant « absurdes » et affirment qu’ils n’ont pas vu de preuves pour étayer ces allégations.

Nijjar a soutenu un mouvement séparatiste sikh qui cherchait à établir la nation du Khalistan en dehors de l’Inde. Ses activités l’ont placé sur une liste terroriste tenue par le gouvernement indien, et New Delhi se plaint depuis longtemps auprès d’Ottawa de la liberté accordée aux expatriés nationalistes sikhs vivant au Canada.

Le Canada n’a pas encore fourni de preuves pour étayer les allégations du premier ministre, et l’ambassadeur canadien à l’ONU, Bob Rae, qui accompagnait M. Trudeau à New York lors de la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU cette semaine, a indiqué jeudi que cela pourrait ne pas arriver très bientôt.

« Nous n’en sommes qu’à nos débuts », a déclaré M. Rae aux journalistes aux Nations Unies, insistant sur le fait que même si les faits apparaîtront, ils doivent « être révélés au cours de la quête de justice. C’est ce que nous appelons la primauté du droit au Canada.

La fracture s’est creusée jeudi lorsque l’Inde a demandé au Canada de réduire son personnel diplomatique et a cessé de délivrer des visas à ses citoyens jeudi, a rapporté l’Associated Press. La suspension signifie que les Canadiens qui n’ont pas encore de visa ne pourront pas se rendre en Inde jusqu’à la reprise des services. Les Canadiens sont parmi les principaux voyageurs en Inde, selon l’AP.

M. Trudeau lui-même semblait déterminé à poursuivre l’enquête tout en tentant d’en limiter les retombées diplomatiques.

« Il ne fait aucun doute que l’Inde est un pays d’importance croissante et un pays avec lequel nous devons continuer à travailler », a-t-il déclaré jeudi aux journalistes à New York. « Nous ne cherchons pas à provoquer ou à causer des problèmes, mais nous sommes sans équivoque quant à l’importance de la primauté du droit et sans équivoque quant à l’importance de protéger les Canadiens. »

• Ce rapport était basé en partie sur des dépêches des services télégraphiques.