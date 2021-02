La Maison Blanche déclare que l’offre de vaccins augmente

L’administration Biden a travaillé avec Pfizer, le fabricant d’un vaccin autorisé par le gouvernement fédéral, pour fournir à l’entreprise plus de fournitures de fabrication, y compris des pompes et des unités de filtration, par le biais de la loi sur la production de défense. L’administration a annoncé la semaine dernière que Pfizer et Moderna, l’autre fabricant du vaccin autorisé aux États-Unis, seraient en mesure de livrer un total de 400 millions d’ici la fin mai, bien en avance sur le calendrier.

Ces augmentations étaient des développements bienvenus pour les responsables de l’État qui cherchaient désespérément à vacciner des Américains plus vulnérables avant que des variantes plus contagieuses du virus ne deviennent dominantes.

Alors que les tempêtes hivernales menaçaient de perturber la distribution des vaccins Covid-19, la Maison Blanche a déclaré mardi que les États commenceraient collectivement à recevoir 13,5 millions de doses chaque semaine – un bond de plus de deux millions de doses dû en partie à un changement dans la façon dont le gouvernement est l’attribution des doses de vaccin Pfizer. Et Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré qu’un nouveau programme fédéral de pharmacie fournira désormais deux millions de doses hebdomadaires, soit le double de son approvisionnement initial.

Mme Psaki a déclaré aux journalistes mardi qu’avec la dernière augmentation, les livraisons de vaccins avaient bondi de 57% depuis l’inauguration du président Biden. Les responsables de l’administration ont régulièrement encadré ces augmentations comme l’accomplissement de M. Biden, même si, au moins dans une certaine mesure, les approvisionnements devaient augmenter à mesure que Pfizer et Moderna accéléraient la fabrication.

L’annonce de mardi est intervenue alors que les tempêtes hivernales dans le Sud continuaient de perturber la distribution des vaccins. Les cliniques ont été fermées et les livraisons bloquées dans les États où le rythme des vaccinations était déjà en deçà de la moyenne nationale. Les rendez-vous pour les vaccins ont été reportés ou annulés du Texas à Kentucky.

Une porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré mardi que le gouvernement prévoyait des «retards généralisés» dans les expéditions et les livraisons de vaccins dans les prochains jours, alors que les conditions météorologiques affectaient une installation FedEx à Memphis et une installation UPS à Louisville, toutes deux expédiant des vaccins. hubs.

«CDC et les partenaires fédéraux travaillent en étroite collaboration avec les juridictions, ainsi qu’avec les partenaires de fabrication et d’expédition, pour évaluer les conditions météorologiques et aider à atténuer les retards et annulations de livraison potentiels», a déclaré la porte-parole.

Mme Psaki a déclaré que les responsables surveillaient les tempêtes et étaient en contact avec les gouvernements des États et locaux. Elle a dit qu’il y avait un « plan d’urgence pour s’assurer que les gens reçoivent les doses dont ils ont besoin dans un délai approprié. »