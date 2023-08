La Maison Blanche déclare que le rapport sur l’emploi de juillet est une croissance « lente et régulière »

Bill Clark | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Julie Su, candidate au poste de secrétaire au travail, arrive pour son audition de confirmation au Comité sénatorial du travail et des pensions de l’éducation à la santé le jeudi 20 avril 2023.

WASHINGTON – L’économie américaine a connu la plus faible augmentation d’emplois en juillet depuis décembre 2020, mais la secrétaire au Travail par intérim, Julie Su, a déclaré que ce chiffre reflétait ce que les experts considèrent de plus en plus comme un « atterrissage en douceur » pour l’économie américaine.

La masse salariale non agricole a augmenté de 187 000 le mois dernierlégèrement en deçà des attentes, et le taux de chômage a légèrement baissé à 3,5 %.

« C’est un exemple de ce à quoi ressemble une croissance lente et régulière », a déclaré Su vendredi à « Squawk on the Street » de CNBC.

« C’est encore moins de 4% pour la plus longue période depuis les années 1960 », a déclaré Su à propos du taux de chômage, qui est resté faible au cours des 18 derniers mois.

Elle a également vanté le « taux d’activité très élevé, en particulier parmi les travailleurs d’âge très actif âgés de 25 à 54 ans ».

Le pourcentage de femmes dans la population active est passé à 49,9 % en juilletun taux vu seulement deux fois auparavant dans les données publiques : décembre 2019, juste avant la pandémie, et 2009, lorsqu’il a augmenté en raison du nombre élevé d’hommes qui ont perdu leur emploi pendant la Grande Récession.

Malgré les chiffres encourageants, Su a déclaré que le gouvernement pouvait encore faire un meilleur travail pour soutenir une transition en douceur des femmes vers le travail dans l’économie post-Covid.

« Je pense que ce qu’il faudra pour accroître encore la participation au marché du travail consistera à résoudre certains des problèmes structurels qui maintiennent les travailleurs hors du marché du travail », a déclaré Su. Garantir des services de garde d’enfants abordables et fiables sera crucial, a-t-elle ajouté.