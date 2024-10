La Maison Blanche déclare que l’assurance maladie doit couvrir entièrement les préservatifs et autres moyens de contraception en vente libre

WASHINGTON– Des millions de personnes bénéficiant d’une assurance maladie privée pourraient obtenir gratuitement des méthodes en vente libre comme les préservatifs, la pilule du lendemain et les pilules contraceptives, en vertu d’une nouvelle règle proposée lundi par la Maison Blanche.

À l’heure actuelle, les assureurs maladie doivent couvrir le coût de la contraception prescrite, y compris les contraceptifs sur ordonnance ou même les préservatifs pour lesquels les médecins ont délivré une ordonnance. Mais la nouvelle règle étendrait cette couverture, permettant à des millions de personnes bénéficiant d’une assurance maladie privée de se procurer gratuitement des préservatifs, des pilules contraceptives ou des pilules du « lendemain » dans les magasins locaux sans ordonnance.

La proposition arrive quelques jours avant Jour d’électionen tant que vice-président Kamala Harris Elle associe sa campagne présidentielle à la promesse d’élargir l’accès des femmes aux soins de santé, à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler le droit national à l’avortement il y a deux ans. Harris a cherché à créer un contraste distinct avec son challenger républicain, Donald Trumpqui a nommé certains des juges qui ont rendu cette décision.

« La règle proposée que nous annonçons aujourd’hui élargirait l’accès au contrôle des naissances sans frais supplémentaires pour des millions de consommateurs », a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, dans un communiqué. « En fin de compte : les femmes devraient avoir le contrôle de leurs décisions personnelles en matière de soins de santé. Et les émetteurs et les prestataires ont l’obligation de se conformer à la loi. »

Les contraceptifs d’urgence auxquels les personnes bénéficiant d’une assurance privée pourraient accéder gratuitement comprennent le lévonorgestrel, une pilule qui doit être prise immédiatement après un rapport sexuel pour éviter une grossesse et qui est plus communément connue sous le nom de marque « Plan B ».

Sans ordonnance d’un médecin, les femmes peuvent payer jusqu’à 50 dollars pour une plaquette de pilules. Et les femmes qui retardent l’achat du médicament afin d’obtenir une prescription médicale pourraient compromettre l’efficacité de la pilule, car elle est plus susceptible d’éviter une grossesse dans les 72 heures suivant un rapport sexuel.

Si elle était mise en œuvre, la nouvelle règle obligerait également les assureurs à supporter entièrement le coût de l’Opill à prise unique par jour, un nouvelle pilule contraceptive en vente libre que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’année dernière. Un approvisionnement d’un mois en pilules coûte 20 $.

Les mandats fédéraux pour une assurance maladie privée couvrant les soins contraceptifs ont été introduits pour la première fois avec la loi sur les soins abordables, qui exigeait que les plans prennent en charge le coût des contraceptifs approuvés par la FDA et prescrits par un médecin à titre préventif.

La règle proposée n’aurait pas d’impact sur ceux bénéficiant de Medicaid, le programme d’assurance destiné aux Américains les plus pauvres. Les États sont en grande partie libres de concevoir leurs propres règles concernant la couverture Medicaid pour la contraception, et peu couvrent les méthodes en vente libre comme le Plan B ou les préservatifs.