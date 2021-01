Qualifiant la prise d’assaut du Capitole américain d ‘«effroyable, répréhensible et contraire à la manière américaine», l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que l’administration Trump était déterminée à transférer le pouvoir de manière ordonnée.

Dans de brèves remarques à la presse de la Maison Blanche jeudi, McEnany a déclaré que le président Donald Trump et son administration avaient condamné les événements de la veille. « Dans les termes les plus forts possibles, » et les a comparées aux émeutes de juin devant la Maison Blanche, qu’elle a également condamnées.

Les démocrates ont accusé Trump de «Incitant» les manifestants qui ont pris d’assaut le terrain du Capitole mercredi et ont appelé leurs actions « sédition » et « insurrection. » Un certain nombre de manifestants ont finalement pénétré dans le bâtiment et ont interrompu la session conjointe de la réunion du Congrès pour certifier l’élection du démocrate Joe Biden comme prochain président américain.

«Ce que nous disons hier était un groupe d’émeutiers violents portant atteinte aux droits légitimes du premier amendement des milliers de personnes qui sont venues pacifiquement faire entendre des voix dans la capitale de notre pays», dit McEnany. «Ceux qui ont violemment assiégé notre Capitole sont le contraire de tout ce que représente cette administration.»

Tout le monde à la Maison Blanche travaille pour assurer une transition ordonnée du pouvoir, a-t-elle déclaré, confirmant une déclaration à cet effet publiée par Trump vers 4 heures du matin jeudi.

«Il est maintenant temps pour l’Amérique de s’unir, de se rassembler, de rejeter la violence que nous avons vue. Nous sommes un peuple américain, sous Dieu », McEnany a déclaré, faisant écho à la rhétorique du camp Biden-Harris.

Elle est partie sans répondre aux questions des journalistes rassemblés, qui ont crié des demandes d’entendre Trump condamner lui-même.

