L’administration de Joe Biden travaillerait directement avec les géants de la Silicon Valley pour éliminer la « désinformation et la désinformation » qui entravent les efforts de vaccination des États-Unis, indiquant une implication pratique dans la censure des Big Tech.

«La désinformation qui cause l’hésitation à la vaccination va être un énorme obstacle à la vaccination de tout le monde et il n’y a pas d’acteurs plus importants que les plateformes de médias sociaux». a déclaré à Reuters une source ayant une connaissance directe de la coopération.

Nous leur parlons… pour qu’ils comprennent l’importance de la désinformation et de la désinformation et comment ils peuvent s’en débarrasser rapidement.

La Maison Blanche a précédemment reconnu avoir travaillé avec des géants de la technologie comme Facebook et Google sur la question, mais l’engagement direct n’a pas été confirmé, a déclaré Reuters.

L’administration Biden souhaite que les plates-formes numériques suppriment le contenu pouvant entraîner des événements tels que la manifestation anti-vaccination au Dodger Stadium de Los Angeles fin janvier, a déclaré la source. L’arène a été réaménagée en un site de vaccination de masse au volant, l’un des plus grands aux États-Unis, après avoir été utilisé pour les tests Covid-19 depuis mai.

La police l’a fermé pendant environ une heure le 30 janvier, après qu’une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés à l’entrée, décriant un « Escroquerie Covid » et exigeant la fin du verrouillage en Californie. L’événement s’est déroulé pacifiquement et a été réprimandé par des responsables de l’État, dont le gouverneur Gavin Newsom – que les manifestants voulaient être rappelés, selon l’un des signes qu’ils portaient.

CA travaille sans relâche pour fournir des vaccins vitaux à ceux qui sont en première ligne de cette pandémie. Nous ne serons pas découragés ni menacés. Le Dodger Stadium est de nouveau opérationnel. https://t.co/5Yu9qqjO2K – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 31 janvier 2021

Selon Reuters, la manifestation a été organisée sur Facebook via une page qui «Fait la promotion d’allégations démenties sur la pandémie de coronavirus, les masques et la vaccination.» La source a déclaré que l’administration Biden voulait s’assurer que ce matériel «Ne commence pas à avoir des tendances sur ces plateformes et devient un mouvement plus large.»

Les États-Unis traversent une période de confiance publique record dans les médias traditionnels et de désillusion généralisée à l’égard du système politique bipartite. La crise institutionnelle a été aggravée par les dommages économiques causés par la pandémie de Covid-19 et a poussé de nombreuses personnes à la recherche de réponses vers d’autres sources. Ils ne manquent pas en ligne, offrant une explication simple et inexacte adaptée aux préjugés de quiconque.

On pourrait affirmer que l’establishment américain a longtemps été parmi les principaux colporteurs d’une telle désinformation. Les politiciens démocrates et les journalistes de gauche disent depuis des années aux gens aggravés par la victoire de Donald Trump en 2016 que cela s’est produit en raison de son « connivence » avec la Russie. La théorie du complot n’a jamais été étayée par des preuves réelles, mais reste aussi populaire que jamais, comme en témoigne le favori de la présidente Nancy Pelosi disant qu’avec Trump, «Tous les chemins mènent à [Russian President Vladimir] Poutine.

Joe Biden a été élu président sur une promesse de réparer les divisions laissées par son prédécesseur et de faire preuve de compétence dans la gestion de la crise du Covid-19.

