La Maison Blanche de JOE Biden serait « perplexe » après les remarques combatives de la vice-présidente Kamala Harris sur la crise frontalière lors de son premier voyage international au Mexique et au Guatemala.

La vice-présidente est critiquée à droite et à gauche pour ses commentaires pendant le voyage, dans lesquels elle s’est moquée du fait qu’elle n’a pas encore visité la frontière américaine et a dit avec force aux migrants « ne venez pas ».

Harris a rencontré mardi le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador Crédit : Getty

La Maison Blanche de Biden serait » perplexe » par ses commentaires Crédit : Reuters

Harris, qui avait peu d’expérience en politique étrangère avant de prendre ses fonctions, avait déclaré que le voyage se concentrerait sur les « causes profondes » de la migration vers les États-Unis et l’avait elle-même présentée comme un « succès ».

Elle a qualifié un voyage à la frontière de « grand geste » et, malgré la pression croissante des républicains, a déclaré qu’elle ne « jouerait pas le rôle ».

Les responsables de la Maison Blanche avaient également espéré un voyage réussi, mais craignaient que ses réponses aux questions des journalistes n’éclipsent les progrès réalisés.

Des initiés ont déclaré à CNN que le voyage de Harris avait laissé son équipe « frustrée » et la Maison Blanche « perplexe » quant à la raison pour laquelle le vice-président n’était pas plus préparé à répondre aux questions sur la frontière, rapporte Mediaite.

La Maison Blanche craint que les commentaires de Harris n’aient «éclipsé» tout progrès Crédit : AFP

La rencontre avec le président Obrador était le premier voyage international de Harris Crédit : Getty

Cela vient après que le vice-président a été critiqué pour avoir ri lors d’une question difficile dans une interview avec Lester Holt de NBC News mardi.

Lors d’une rencontre avec le vice-président, Holt a mentionné les critiques des républicains pour ne pas avoir visité la frontière américano-mexicaine.

Holt a demandé à Harris si elle prévoyait ou non de visiter la frontière américano-mexicaine.

« Je – à un moment donné – vous savez – nous allons à la frontière. Nous sommes allés à la frontière », a répondu Harris.

« Donc, tout ce – tout ce – tout ce truc à propos de la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière. »

Lorsque le journaliste lui a rappelé qu’elle n’avait pas personnellement visité la frontière, Harris a ri et a déclaré: « Je ne suis pas allé en Europe. »

« Et je veux dire, je ne – je ne comprends pas le point que vous faites valoir », a-t-elle déclaré, avant d’insister, « Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière. »

Harris a été critiquée pour ses commentaires à Lester Holt

Harris a ri lorsqu’on lui a posé des questions sur la frontière Crédit : NBC News

Elle a affirmé qu’il n’y avait pas de « solution miracle » pour endiguer l’afflux de migrants quelques heures avant de rencontrer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

« Le vrai travail va mettre du temps à se manifester. Cela en vaudra-t-il la peine ? Oui. Cela prendra-t-il du temps ? Oui », a-t-elle déclaré.

Le sénateur du Texas Ted Cruz s’est moqué de Harris après les commentaires et a affirmé qu’elle n’avait manifesté aucune volonté de « régler le problème » à la frontière lors de son voyage pour rencontrer les dirigeants du Guatemala et du Mexique.

Cruz a allégué que Biden et Harris pourraient résoudre les problèmes à la frontière demain, « en mettant fin aux captures et remises à l’eau et en rétablissant la politique de maintien au Mexique ».

Harris avait également ri il y a deux mois lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de se rendre à la frontière.

« Pas aujourd’hui », a répondu Harris à la question avant d’éclater de rire devant Air Force One. « Mais j’en ai avant, et je suis sûr que je le ferai à nouveau. »

Harris avait également reçu des critiques de la gauche pour avoir adopté une approche intransigeante envers les migrants dans ses commentaires et leur avoir dit de ne pas tenter le passage de la frontière américaine.

Harris est chargé de diriger la réponse à l’afflux de migrants Crédit : SWNS

Des migrants en quête d’asile montent à bord d’un bus de la patrouille frontalière après avoir traversé le Rio Grande depuis le Mexique Crédit : SWNS

La représentante Alexendria Ocasio-Cortez a déclaré que les commentaires de Harris étaient « décevants à voir ».

« Premièrement, demander l’asile à n’importe quelle frontière américaine est une méthode d’arrivée 100% légale. Deuxièmement, les États-Unis ont passé des décennies à contribuer au changement de régime et à la déstabilisation en Amérique latine », a-t-elle écrit sur Twitter.

« Nous ne pouvons pas nous empêcher de mettre le feu à la maison de quelqu’un et de lui reprocher ensuite de s’enfuir. »

Harris a été chargé de gérer la crise à la frontière sud du pays et de diriger les efforts de la Maison Blanche pour lutter contre l’augmentation de la migration illégale vers les États-Unis.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi qu’elle s’attend à ce que Harris se rende à la frontière « à un moment donné ».

« Ce qui a été son objectif, quelle est la mission en particulier, est de travailler avec les dirigeants du Triangle du Nord », a déclaré Psaki.

« Elle est en voyage pour faire exactement cela, exactement ce que le président lui a demandé de faire.

« L’objectif de ce voyage est de rencontrer des dirigeants, d’avoir une discussion sur la manière de lutter contre la corruption, de lutter contre les causes profondes, de travailler ensemble pour relever les défis humanitaires dans ces pays.

« C’est exactement ce qu’elle fait sur le terrain et je suis sûr qu’elle fera rapport au président à son retour. »

Harris a rencontré le président guatémaltèque Alejandro Giammattei et le premier ministre mexicain Andrés Manuel López Obrador, pour discuter du renforcement des mesures de sécurité aux frontières et de la manière de s’attaquer aux causes de la migration.

La Maison Blanche a proposé de dépenser 4 milliards de dollars pour s’attaquer aux « causes profondes de la migration » dans des pays comme le Guatemala et le Honduras.