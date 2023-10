La Maison Blanche de Biden condamne les propos « dangereux et déséquilibrés » de Trump entre Israël et le Hamas

Joe Biden et Donald Trump ont continué de s’affronter jeudi sur la guerre entre Israël et le Hamas alors qu’un porte-parole de la Maison Blanche a réprimandé l’ancien président américain pour ce qu’il a qualifié de commentaires « dangereux et déséquilibrés » sur le conflit.

Hamas, un groupe militant soutenu par l’Iran et basé à Gaza, a lancé samedi des attaques contre Israël, tuant plus de 1 000 personnes et en prenant plus de 100 en otages. Les frappes aériennes israéliennes ont ensuite tué plus de 1 000 personnes et a considérablement aggravé la situation humanitaire à Gaza. Une invasion terrestre est probable.

S’exprimant mercredi en Floride, Trump, le favori républicain pour affronter Biden l’année prochaine, a appelé Hezbollah – un groupe libanais également soutenu par l’Iran et favorable au Hamas – « très intelligent » et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, « un imbécile ».

Partout dans le monde, la question de savoir ce que le gouvernement israélien savait à l’avance des attaques continue d’être débattue et Trump s’est prononcé sur la question et a critiqué le gouvernement israélien.

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a été « très gravement blessé », a déclaré Trump, ajoutant : « Il n’était pas préparé. Il n’était pas préparé et Israël n’était pas préparé. Et sous Trump, ils n’auraient pas eu besoin d’être préparés. Vous savez, le Hezbollah est très intelligent. Ils sont tous très intelligents.

Les ennemis d’Israël, a-t-il dit, étaient « vicieux et ils sont intelligents et, bon sang, sont-ils vicieux ».

Ces commentaires ont suscité une réaction sévère de la part de la Maison Blanche.

« Des déclarations comme celle-ci sont dangereuses et déséquilibrées », a déclaré Andrew Bates, secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche. « Nous ne comprenons absolument pas pourquoi un Américain vanterait une organisation terroriste soutenue par l’Iran comme étant « intelligente » ou s’opposerait à ce que les États-Unis avertissent les terroristes de ne pas attaquer Israël. »

« C’est le moment pour nous tous de nous tenir côte à côte avec Israël contre le mal pur et simple. »

Trump a également déclaré que Netanyahu « nous avait laissé tomber » en choisissant de ne pas participer à l’assassinat par drone américain de Qassem Soleimani, un haut général iranien, en Irak en janvier 2020.

« Je n’oublierai jamais que Bibi Netanyahu nous a laissé tomber », a déclaré Trump. « C’était une chose très terrible. »

Les tensions entre Trump et Netanyahu sont signalées depuis longtemps. En décembre 2021, par exemple, Trump a déclaré au journaliste d’Axios Barak Ravid qu’il n’avait pas parlé à Netanyahu depuis qu’il avait quitté ses fonctions, près d’un an auparavant.

« Je ne lui ai pas parlé depuis », a déclaré Trump.

Selon Ravid, « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Trump a été lorsque Netanyahu a félicité le président élu Biden pour sa victoire électorale alors que Trump contestait toujours le résultat ».

Vendredi à Tel Aviv, le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, a déclaré à Netanyahu : « Vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre, mais tant que l’Amérique existera, vous n’aurez jamais à le faire. Nous serons toujours là à vos côtés.

Trump et les républicains affirment que Biden porte la responsabilité de l’attaque du Hamas. Mais la Maison Blanche de Biden n’était pas la seule à critiquer les remarques de Trump mercredi.

Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui est le challenger le plus proche – quoique éloigné – de Trump dans les sondages républicains, a déclaré : « Il est absurde que quiconque, et encore moins quelqu’un qui se présente à la présidence, choisisse maintenant d’attaquer notre ami et allié, Israël. »

Steven Cheung, porte-parole de Trump, dit il « soulignait clairement à quel point Biden et son administration étaient incompétents en télégraphiant aux terroristes une zone susceptible d’être attaquée. Intelligent n’est pas synonyme de bien ».

Mais le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a déclaré que les commentaires de Trump montraient qu’on ne pouvait pas se fier à lui.

Il est « honteux qu’un homme comme celui-là, un ancien président américain, encourage la propagande et diffuse des choses qui blessent l’esprit des combattants israéliens et de ses citoyens », a déclaré Karhi à la Treizième chaîne.