La Maison Blanche critiquée pour avoir organisé un barbecue alors que la guerre éclate en Israël

La Maison Blanche est critiquée pour avoir organisé un barbecue dimanche après-midi alors que la guerre éclate en Israël.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont organisé un barbecue pour le personnel de la résidence exécutive de la Maison Blanche et leurs familles autour de la roseraie, selon un rapport du pool de la Maison Blanche. La décision de Biden d’organiser l’événement a été critiquée par des membres du Congrès et des personnalités des médias conservateurs alors que la guerre éclatait en Israël et qu’il était confirmé que des citoyens américains figuraient parmi les morts suite à l’attaque du Hamas.

« Pendant que le Hamas tient les Américains en otage, Joe Biden profite d’un pique-nique avec un groupe live », a déclaré le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley. tweeté Dimanche, en référence au rapport sur le pool de la Maison Blanche.

En réponse à une capture d’écran du président laissant ses remarques sur la guerre en Israël sans répondre à aucune question, Stephen Miller, rédacteur en chef du Spectator, a tweeté qu’il n’avait « jamais rien vu de pareil ».

« C’est putain d’exaspérant », Miller tweeté Dimanche. « Les Américains sont morts et retenus en otages. Biden est allé à un barbecue et Blinken supplie la Turquie de dire à Israël de se retirer.

Les terroristes du Hamas sont entrés dans le sud d’Israël samedi, prenant en otage des civils israéliens tout en en tuant brutalement d’autres, selon au New York Times. L’organisation terroriste a initialement lancé plus de 2 200 roquettes au cours des premières heures de son attaque.

Le bilan actuel devrait s’alourdir puisqu’au moins 700 Israéliens sont morts et des milliers sont blessés, ABC News signalé. Au moins neuf citoyens américains ont été tués dans l’attaque du Hamas, selon à CNN.

Le président a prononcé un bref discours samedi condamner les attaques du Hamas et ajoutant que le soutien de l’administration Biden est « solide et inébranlable ».

« Alors que d’innombrables Américains sont retenus en otages à Gaza et que les attaques contre des civils en Israël se poursuivent, le président Biden organise un barbecue », a tweeté Katie Pavlich, rédactrice en chef de Townhall, avec une capture d’écran du rapport de la Maison Blanche.

Sous la direction de Biden, le Pentagone a annoncé dimanche qu’il enverrait son plus grand porte-avions en Méditerranée orientale pour soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas. Le Pentagone va également commencer à transférer une aide à la sécurité, comme des munitions, aux Forces de défense israéliennes (FDI). (EN RELATION : Les États-Unis déplacent des centaines de milliers de munitions hors d’Israël pour soutenir l’Ukraine)