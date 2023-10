La Maison Blanche a rapidement rejeté lundi une proposition des républicains de la Chambre des représentants visant à financer l’aide à Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas en réduisant les fonds destinés à l’Internal Revenue Service (IRS).

« Politiser nos intérêts de sécurité nationale est un échec. Exiger des compensations pour répondre aux besoins fondamentaux des États-Unis en matière de sécurité nationale – comme soutenir Israël et défendre l’Ukraine contre les atrocités et l’impérialisme russe – constituerait une rupture avec le processus bipartisan normal et pourrait avoir des implications dévastatrices pour notre sécurité et nos alliances dans les années à venir. » a déclaré l’attachée de presse Karine Jean-Pierre dans un communiqué.

La Maison Blanche a présenté la semaine dernière une demande de financement supplémentaire d’environ 106 milliards de dollars pour la sécurité nationale, qui comprenait de l’argent pour Israël et l’Ukraine, qui luttent contre l’invasion des forces russes, ainsi que des investissements dans l’Indo-Pacifique, de l’aide humanitaire et des mesures de sécurité aux frontières.

Jean-Pierre a fait valoir qu’il existe un « accord bipartisan fort » concernant le financement de chacun des domaines inclus dans la proposition de la Maison Blanche.

« Menacer de porter atteinte à la sécurité nationale américaine à moins que les Républicains de la Chambre des représentants ne puissent aider les riches et les grandes entreprises à tricher sur leurs impôts – ce qui augmenterait le déficit – est la définition d’un retour en arrière », a déclaré Jean-Pierre.

« Jouer à des jeux politiques qui menacent la source de financement de l’autodéfense d’Israël – maintenant et dans le futur – créerait un précédent inacceptable qui remettrait en question notre engagement envers l’un de nos plus proches alliés », a-t-elle ajouté. « Nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre cet engagement alors qu’Israël se défend contre le mal déclenché par le Hamas. »

Les coupes proposées dans le paquet GOP dévoilé mardi affecteraient les fonds inclus dans la loi sur la réduction de l’inflation, un vaste projet de loi sur les impôts, la santé et le climat promulgué l’année dernière comme l’une des réalisations politiques marquantes du président Biden.

Le paquet s’écarte également de la stratégie de la Maison Blanche consistant à lier l’aide à l’Ukraine et à Israël dans le même texte législatif, ce qui pourrait rendre encore plus difficile l’adoption du projet de loi.

La législation comprend 4 milliards de dollars pour les systèmes de défense israéliens Iron Dome et David’s Sling et 1,2 milliard de dollars supplémentaires pour le développement du système de défense Iron Beam.

Ce paquet est l’un des premiers textes législatifs présentés sous la direction du président Mike Johnson (R-La.), qui a assumé le poste le plus élevé la semaine dernière après une bataille brutale pour savoir qui devrait succéder à l’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif.) après son éviction. .

Le comité du règlement de la Chambre examinera le projet de loi mercredi. Il a de fortes chances d’arriver au bureau de Biden, car il devra être adopté par le Sénat contrôlé par les démocrates, où les législateurs ont exprimé le désir de lier le soutien à l’Ukraine et à Israël.