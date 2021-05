La Maison Blanche critique la dernière offre d’infrastructure du GOP mais affirme que les pourparlers se poursuivront

WASHINGTON – La Maison Blanche a répondu jeudi à la dernière offre des républicains du Sénat pour un accord d’infrastructure, l’attachée de presse Jen Psaki qualifiant les ajouts de « constructifs » mais affirmant que l’administration restait « inquiète » de la façon dont les républicains envisagent de payer pour cela.

« Nous notons plusieurs ajouts constructifs aux propositions précédentes du groupe, notamment sur les routes, les ponts et les voies ferrées », a déclaré Psaki dans un communiqué peu après que les républicains ont dévoilé leur dernière proposition.

« Dans le même temps, nous restons préoccupés par le fait que leur plan ne fournit toujours pas de nouveaux fonds substantiels pour les besoins critiques de création d’emplois », a-t-elle déclaré.

« Enfin, nous sommes préoccupés par le fait que la proposition sur la façon de payer le plan reste floue: nous craignons que des coupes importantes dans les fonds de secours COVID ne mettent en péril l’aide en attente aux petites entreprises, aux restaurants et aux hôpitaux ruraux utilisant cet argent pour se remettre sur pied. après l’écrasement de la pandémie. «

Psaki a déclaré que le président attend avec impatience d’obtenir des détails supplémentaires de la part des républicains, et elle a promis que la Maison Blanche travaillerait avec les membres de la Chambre et du Sénat la semaine prochaine.

Les républicains du Sénat ont dévoilé leur contre-offre d’infrastructure de 928 milliards de dollars jeudi matin, alors que les deux parties voient si elles peuvent combler un fossé idéologique et pratique pour conclure un accord bipartisan.

L’offre ne faisait qu’une page et ne contenait pas de détails sur la façon de payer les investissements. Les républicains ont précédemment déclaré qu’ils financeraient le plan en réutilisant les fonds de secours Covid-19 déjà approuvés par le Congrès pour les gouvernements des États et locaux, et en instituant des frais d’utilisation pour les personnes qui utilisent l’infrastructure nouvellement construite.

Le plan républicain comprend 506 milliards de dollars pour les routes, les ponts et les grands projets d’infrastructure, dont 4 milliards de dollars pour les véhicules électriques. Il comprend également 98 milliards de dollars pour le transport en commun et 72 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques.

La dernière offre de Biden aux républicains la semaine dernière s’est élevée à 1,7 billion de dollars, soit 600 milliards de dollars de moins que son plan initial. Le président a exhorté le GOP à mettre au moins 1 billion de dollars dans un paquet d’infrastructure.

Pour parvenir à un accord, cependant, les parties devraient résoudre non seulement un écart dans le prix, mais aussi des visions divergentes sur la façon de compenser les dépenses.

Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition des sociétés, de combler les échappatoires, de renforcer l’application de l’IRS et de hausses d’impôts sur les revenus les plus élevés. Le président soutient que les entreprises et les riches doivent payer leur «juste part» des améliorations d’infrastructure dont ils peuvent bénéficier.

Mais les républicains ont jusqu’à présent refusé d’envisager d’augmenter les impôts sur les entreprises ou les riches pour financer les investissements, qualifiant toute modification des réductions d’impôts du GOP de 2017 une «ligne rouge» qu’ils ne peuvent franchir.

Dans leur contre-offre, les républicains ont de nouveau rejeté l’appel de Biden à augmenter les impôts sur les sociétés, affirmant qu’ils pourraient couvrir les coûts d’infrastructure avec des fonds déjà alloués par le Congrès ou avec des frais d’utilisation des transports.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré à CNBC que le GOP pourrait faire des offres supplémentaires après la proposition de jeudi.

« Nous allons continuer à parler, et je crois comprendre que le président est prêt à continuer de parler », a-t-il déclaré jeudi à « Squawk on the Street ». « Nous aimerions obtenir un résultat sur un paquet d’infrastructure important. »

La proposition du GOP n’inclut pas les priorités de l’administration de Biden telles que 400 milliards de dollars pour les soins de santé à domicile, 100 milliards de dollars pour les remises aux consommateurs de véhicules électriques ou les dépenses pour moderniser les logements et les écoles.

La sénatrice Shelley Moore Capito, une républicaine menant les pourparlers, a déclaré jeudi que les parties « se rapprochent » des négociations avant le Memorial Day, date à laquelle la Maison Blanche voulait voir des progrès dans les négociations bipartites.