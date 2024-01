La Maison Blanche critique la campagne de destitution du Parti républicain contre le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, la qualifiant d’« inconstitutionnelle »

WASHINGTON — La Maison Blanche a qualifié d’« inconstitutionnelle » une tentative de destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en accusant les républicains de « ignorer » les freins et contrepoids démocratiques.

Dans une note partagée pour la première fois avec NBC News, le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré que les Républicains qui mènent les efforts de destitution visant les Mayorkas faisaient de la « politique d’extrême droite » et a comparé leur volonté de destituer un responsable du Cabinet aux efforts visant à renverser l’élection présidentielle de 2020. et destituer le président Joe Biden.

« Au-delà de la partisanerie éhontée consistant à tenter de faire du bouc émissaire un secrétaire du Cabinet qui travaille activement à trouver des solutions à un problème que les Républicains du Congrès ont passé des années à refuser de résoudre réellement, cette cascade des Républicains de la Chambre n’est que le dernier exemple en date de leur mépris flagrant pour la Constitution et notre système de gouvernement démocratique », a déclaré Sams.

Alors que la Maison Blanche a déjà critiqué les Républicains pour leur campagne de destitution, c’est la première fois qu’elle avance un argument à ce sujet pour des raisons constitutionnelles.

Les républicains soutiennent que les auditions, lancées la semaine dernière par la commission de la sécurité intérieure de la Chambre, sont justifiées en raison du nombre record de passages aux frontières et du trafic de fentanyl à travers la frontière sud des États-Unis sous Mayorkas, nommé par Biden. L’effort est dirigé par la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga.

Le mémo de Sams continue en citant les réticences des juristes et des experts qui affirment qu’il n’y a aucune base légale pour destituer Mayorkas et que voter pour destituer un secrétaire du Cabinet en raison de désaccords politiques est inconstitutionnel.

« À travers tout le spectre politique et idéologique, des experts juridiques indépendants et des constitutionnalistes s’accordent sur le fait que la tentative de destitution de Mayorka constitue un « changement radical par rapport à la Constitution » qui est « indéfendable », sans « précédent historique » et « aucune preuve actuelle » d’une procédure de destitution. offense », a écrit Sams.

Le mémo cite un des principaux témoins des Républicains lors de la première audience de destitution de Biden, Jonathan Turley, qui a soutenu dans une chronique récente que la poursuite des efforts était une « pente glissante ».

Un spécialiste du droit constitutionnel démocrate appelé à témoigner lors de l’audience de la semaine dernière, le professeur émérite Frank Bowman de la faculté de droit de l’Université du Missouri, a déclaré qu’il ne voyait aucune raison pour que Mayorkas soit accusé de « crimes et délits graves », qui constituent généralement la base d’une destitution. . Bowman, a noté Sams, a mis en garde contre le recours à la destitution à des fins politiques et l’a également jugé « inutile d’un point de vue pratique ».

Les républicains ont demandé à Mayorkas de témoigner en personne devant le comité, présidé par le républicain Mark Green du Tennessee. Mayorkas n’était pas présent à l’audience de la semaine dernière.