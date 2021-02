Signe de l’urgence ressentie par le président Biden à propos de l’Iran, la Maison Blanche a convoqué vendredi une réunion du comité des directeurs du Conseil de sécurité nationale axée sur le programme nucléaire du pays, ont déclaré à Axios des personnes proches du dossier.

Pourquoi est-ce important: L’administration Biden affine toujours sa stratégie sur la manière de ressusciter l’accord de 2015 que le président Trump a annulé en 2018, mais elle souhaite travailler avec ses alliés pour ralentir les efforts de l’Iran pour enrichir l’uranium et empêcher une course aux armements au Moyen-Orient.

Les réunions du comité des directeurs – tenues dans la salle de situation et auxquelles participent les secrétaires de la Défense et de l’État et d’autres acteurs clés de la sécurité nationale – sont conçues pour discuter des politiques au plus haut niveau avant de présenter des recommandations au président.

Ils sont précédés d’une réunion des députés de toutes les agences nationales de sécurité. Mercredi, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer a dirigé une session de ce type axée sur le Moyen-Orient.

L’une des principales mesures à prendre vendredi est de savoir s’il faut pousser au retour à l’accord sur le nucléaire avant les élections présidentielles de juin en Iran ou attendre après, a déclaré une source proche du dossier.

Les départements de l’Etat et de la Défense ont refusé de commenter. Un porte-parole du NSC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Conduire l’actualité: Le secrétaire d’État Tony Blinken doit également avoir une réunion virtuelle vendredi avec les ministres des affaires étrangères du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France, l’Iran étant également à l’ordre du jour.

Lors de la conférence de presse de jeudi à la Maison Blanche, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a fait allusion à la prochaine poussée diplomatique de l’administration sur l’Iran.

« Nous sommes activement engagés » avec les partenaires européens, a-t-il déclaré. « Les consultations produiront un front unifié en ce qui concerne notre stratégie. »

L’intrigue: Lors d’une visite au département d’État plus tard jeudi, le président n’a pas mentionné ses efforts pour ressusciter l’accord sur le nucléaire, une réalisation phare du secrétaire d’État de l’époque de l’administration Obama, John Kerry. La plupart des républicains du Congrès l’ont vivement critiquée et Trump en a ensuite renfloué.

Biden a annoncé que les États-Unis ne soutiendraient plus l’Arabie saoudite dans son offensive militaire contre les Houthis soutenus par l’Iran dans la guerre civile au Yémen.

Cependant, il s’est engagé à continuer de fournir aux Saoudiens des systèmes défensifs, citant « les menaces des forces fournies par l’Iran dans plusieurs pays ».

La grande image: Après s’être retiré de l’accord en 2018, Trump a réimposé des sanctions contre l’Iran. Sa campagne de « pression maximale », menée par le secrétaire d’État Mike Pompeo, ciblait ses exportations de pétrole et sa banque centrale, visant à forcer Téhéran à revenir à la table des négociations.

Néanmoins, Trump n’a pas pu persuader les autres membres de l’accord initial, notamment la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et l’Allemagne, de rétablir les sanctions.

Les Iraniens se sont également accroupis et l’ont attendu.

Le mois dernier, l’Iran a annoncé qu’il avait augmenté ses niveaux d’enrichissement d’uranium à 20%, bien au-dessus de la limite de 5% de l’accord – une violation flagrante de l’accord.

Blinken a demandé à son nouvel envoyé iranien, Rob Malley, de former une équipe de négociation composée de diplomates et d’experts ayant un large éventail de points de vue sur la voie à suivre avec l’Iran, a rapporté mercredi Barak.

Entre les lignes: Blinken a suggéré que l’Iran devrait d’abord se mettre en conformité avec l’accord avant que les États-Unis ne lèvent les sanctions.

