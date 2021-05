La Maison Blanche considère que l’impôt minimum sur les sociétés au niveau mondial est la clé d’une approche multilatérale plus large

<< Notre stratégie de sécurité nationale est fondée sur le renouveau national. Ainsi, le genre de défis que je décrivais plus tôt - l'inégalité que nous observons, l'énorme importance de faire face à une crise climatique existentielle, les gens qui abandonnent la population active - le gouvernement doit jouer un rôle plus actif pour relever ces défis. "

Singh a expliqué que l’unification de l’Organisation de coopération et de développement économiques derrière l’impôt minimum donnerait à tous les membres une chance de rivaliser uniquement sur leur capacité à favoriser l’innovation et l’ingéniosité de leurs effectifs respectifs.

Daleep Singh, qui est à la fois conseiller adjoint à la sécurité nationale et directeur adjoint du Conseil économique national, a déclaré à CNBC que l’effort visant à persuader les alliés d’adopter un impôt minimum est motivé par des facteurs de sécurité économique et nationale.

La Maison Blanche a souligné vendredi que ses efforts pour instituer un impôt minimum sur les sociétés au niveau mondial étaient une priorité absolue pour le président Joe Biden et représentaient plus qu’un simple sujet de discussion pour les économistes du monde entier.

Le Trésor n’a pas tardé à noter que la proposition de 15%, en dessous de ce que certains avaient prévu, devrait être considérée comme une sorte de plancher et que les discussions ultérieures pourraient éventuellement la pousser plus haut.

En tant que chef du département, la secrétaire Janet Yellen a souligné à plusieurs reprises l’importance d’arrêter une « course vers le bas » internationale sur les taux d’imposition des sociétés dans le monde. Si une coalition de pays accepte le taux de 15%, cela pourrait aider les gouvernements à augmenter leurs revenus et empêcher certaines juridictions de monopoliser le marché de l’incorporation.

Les pays où les taux des entreprises sont plus bas, comme l’Irlande et son taux de 12,5%, ont historiquement exprimé des doutes quant aux efforts visant à susciter un soutien à une approche unifiée. Même quelques déserteurs du plan pourraient compromettre l’initiative en fixant des tarifs plus bas et en invitant efficacement les entreprises à s’y installer.

Le taux moyen des entreprises le plus élevé parmi les pays de l’OCDE est de 23,5%, selon une étude de 2020 Tax Foundation.

Pourtant, les partisans d’un minimum mondial soutiennent que certains pays, via divers allégements fiscaux et incitations, attirent régulièrement les entreprises avec des régimes fiscaux beaucoup plus souples.

Interrogé sur la manière dont l’administration envisage de persuader les pays à faible taux d’imposition d’accepter les plans de Washington, Singh a déclaré que ses collègues et lui-même soulignaient l’importance de règles du jeu équitables en termes de politique fiscale.

«Nous sommes très clairs: les entreprises sont en concurrence depuis trop longtemps sur la base de [countries’] les taux d’imposition. C’est une course destructrice vers le bas qui laisse tout le monde pire. Surtout les travailleurs, qui génèrent une part toujours croissante de nos recettes fiscales », a-t-il déclaré.

« Notre proposition est donc de convenir d’un taux d’imposition minimum pour les entreprises du monde entier. Et puis, nous sommes en concurrence sur notre capacité à innover, sur le dynamisme de notre main-d’œuvre et notre avance technologique », a ajouté Singh.

C’est peut-être la raison pour laquelle l’administration Biden a opté pour un indice de référence flexible: suffisamment bas pour ne pas effrayer les pays sceptiques, mais ouvert aux modifications ultérieurement.

Le taux « correspond à l’impôt minimum pour les entreprises très rentables proposé par l’administration Biden, donc 15% correspond à celui où Biden estime le niveau le plus bas de l’impôt sur les sociétés, lorsque toutes les déductions sont pleinement prises en compte », a déclaré Ed Mills, analyste de Raymond James. CNBC dans un courriel jeudi soir.

« C’est moins que les 19% proposés par le président Obama et reconnaît que même 15% sera un poids lourd », a-t-il ajouté.

L’administration Biden est au milieu de féroces négations dans son pays, en particulier pour deux textes législatifs massifs qui remodeleraient fondamentalement certaines parties de l’économie américaine.

Le plan américain pour l’emploi lourd en infrastructures investirait plusieurs centaines de milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures matérielles, mais aussi pour financer l’innovation scientifique, payer les aides à la santé à domicile et construire environ 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques.

Sa proposition parallèle, l’American Families Plan, consacrerait 1,8 billion de dollars au financement de programmes sociaux comprenant des congés familiaux payés et un collège communautaire gratuit.

La Maison Blanche espère financer une grande partie de ces dépenses par le biais de son plan fiscal Made In America, une révision radicale du code des impôts qui vise à étendre l’IRS afin de lutter contre l’évasion fiscale, de mettre fin à la base renforcée pour évaluer le capital hérité. gains et instituer l’impôt minimum global.

L’équipe Biden a également proposé de relever le taux des entreprises américaines entre 25% et 28%. Il veut que les ménages qui gagnent plus d’un million de dollars par année paient davantage sur les gains en capital et mettent fin à l’échappatoire au report des intérêts.