La Maison Blanche considère Liz Truss comme une «loyaliste» de Boris Johnson et juste une continuation de son gouvernement – ​​rapport

Un diplomate américain a décrit l’image de la favorite conservatrice Liz Truss à la Maison Blanche comme une “loyaliste” de Boris Johnson et comme quelqu’un qui sera le prolongement de son gouvernement, selon un média américain.

Mme Truss, qui a maintenu une avance dominante sur son adversaire Rishi Sunak pour succéder à M. Johnson au n ° 10, a également un nombre varié d’admirateurs et de critiques à la maison.

Mais un récent rapport du magazine Politico citant plusieurs personnes de la Maison Blanche, du Congrès et d’agences fédérales aux États-Unis souligne ce qu’il appelle un “problème d’image de marque” pour Mme Truss.

Bien que le ministre des Affaires étrangères ne porte peut-être pas autant de bagages que M. Johnson aux yeux des responsables américains, beaucoup la considèrent toujours comme une extension de son gouvernement.

Un diplomate américain anonyme familier avec le dossier britannique a été cité, décrivant Mme Truss comme une « loyaliste de Boris » qui est « susceptible de poursuivre la politique et le ton du gouvernement de Johnson ».

Cependant, le diplomate a déclaré que les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni étaient “peu susceptibles de changer”.

Alors que les deux pays ont une longue histoire de commerce et de coopération et que la campagne à la direction du Royaume-Uni a jusqu’à présent été dominée par des problèmes nationaux urgents tels que la flambée des factures d’énergie et la crise du coût de la vie, la question du protocole d’Irlande du Nord aura quelques portant également sur les relations extérieures.

Le diplomate cité par Politico a prédit que “la question de savoir comment un gouvernement Truss aborde le protocole sera le premier test majeur des relations”.

Mme Truss a établi un plan pour retravailler certains aspects du protocole NI – un traité controversé qui a évité une frontière dure avec l’Irlande en créant une frontière dans la mer d’Irlande, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part de l’UE, des travaillistes et même de certains conservateurs d’arrière-ban.

Plus tôt, un rapport de Le gardien a cité un diplomate de l’UE disant que rien ne suggérait que Mme Truss abandonnerait l’approche qu’elle a poursuivie en tant que ministre des Affaires étrangères.

“Si le gouvernement britannique suit le plan déjà défini, je pense qu’il est juste de dire que les relations vont se détériorer”, a déclaré le diplomate.