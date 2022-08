La Maison Blanche considère les partisans de Trump comme une “menace extrémiste”

L’attachée de presse de Biden, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les “Républicains MAGA” constituaient une menace pour la démocratie et la liberté

Les républicains qui soutiennent la campagne de Donald Trump “Rendez l’Amérique encore plus belle» Le slogan constitue une menace existentielle pour la démocratie américaine, a déclaré mercredi à la presse l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

“Le président pense qu’il y a une menace extrémiste pour notre démocratie“, a commencé Jean-Pierre, arguant que le président américain Joe Biden avait été”aussi clair qu’il peut l’être sur ce morceau particulier.”

Insinuant que ses mots venaient directement de Biden, elle a expliqué: «La façon dont il le voit est que les républicains MAGA sont la partie la plus énergique du Parti républicain… C’est une menace extrême pour notre démocratie, pour notre liberté, pour nos droits.”

Karine Jean-Pierre affirme que les personnes qui ont voté pour Donald Trump sont “une menace pour notre démocratie, pour notre liberté, pour nos droits”. pic.twitter.com/8e2fXP2sD7 – John Cooper (@thejcoop) 31 août 2022

Bien qu’elle n’ait pas précisé les plans du président pour faire face à cette menace, elle a averti que “la violence ou les menaces de violence n’ont absolument pas leur place dans notre société” peu importe “de quel côté de l’allée vous êtes assis.”

Ce n’était pas la première fois que l’administration Biden qualifiait les partisans de l’ancien président de menace existentielle pour la voie américaine. Biden a précédemment critiqué «Républicains MAGA” lors d’un événement de donateurs la semaine dernière, comparant leur “philosophie” à “semi-fascisme” et insistant sur le fait qu’ils “ne vous contentez pas de menacer nos droits personnels et notre sécurité économique” mais “refuser d’accepter la volonté du peuple” et “embrasser… la violence politique», posant un «menace pour notre démocratie même.”

“Ce n’est pas une hyperbole, maintenant vous devez voter pour littéralement sauver à nouveau la démocratie», a-t-il exhorté ses partisans.

LIRE LA SUITE: Trump demande la reprise des élections “immédiatement”

Jean-Pierre a par la suite défendu les propos controversés, exhortant les sceptiques à «regarde la définition du fascisme » et “penser à quoi [MAGA Republicans are] ce qu’ils font en attaquant notre démocratie, ce qu’ils font en nous enlevant nos libertés… nos droits de vote.” Cependant, elle a nié qu’il s’agissait d’une attaque contre tous les électeurs de Trump, insistant sur le fait que le président ne faisait référence qu’à “l’extrême aile ultra des républicains.”

Les critiques affirment que Biden a fait de la diabolisation du parti d’opposition une pièce maîtresse de sa campagne de réélection, marquant un changement difficile depuis le début de sa présidence. Le politicien de carrière démocrate avait initialement plaidé pour l’unité au sein d’un électorat profondément divisé alors que les accusations de fraude électorale et les conséquences de l’émeute du Capitole du 6 janvier jetaient une longue ombre sur son investiture.

La tactique a rappelé à beaucoup la tristement célèbre dénonciation par l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton de la moitié des électeurs de Trump en tant que “corbeille de déplorables» rongé par le racisme, le sexisme et d’autres attributs malsains. Malgré ce qu’elle semblait croire être une victoire certaine, Clinton a perdu face à Trump en 2016, n’ayant pas réussi à gagner le “autre» la moitié de ses supporters.

Trump a reçu plus de 74 millions de voix en 2020 et 63 millions en 2016, selon les chiffres officiels.