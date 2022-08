La Maison Blanche condamne l’interdiction “dévastatrice” de l’avortement — RT World News

La Maison Blanche a décrit samedi une nouvelle interdiction de presque tous les avortements dans l’Indiana comme “dévastateur,” et a appelé le Congrès à faire de l’accès à l’avortement un droit légal dans tout le pays.

Le gouverneur de l’Indiana, Eric Holcomb, a signé l’interdiction vendredi, après son adoption par les deux chambres de la législature de l’État contrôlée par les républicains. La loi, qui entre en vigueur le 15 septembre, interdit tous les avortements sauf en cas de viol et d’inceste, où la vie de la mère est en danger, ou si un bébé à naître est diagnostiqué avec une anomalie mortelle.

Les hôpitaux seront les seuls endroits autorisés à effectuer les procédures, ce qui signifie que les sept cliniques d’avortement de l’État seront fermées. Les médecins qui pratiquent des avortements illégaux perdront leur licence médicale.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié l’adoption de la loi de “étape dévastatrice” et “Une autre étape radicale des législateurs républicains pour supprimer les droits et la liberté reproductive des femmes.”















“Le vote d’hier, qui institue une interdiction quasi totale de l’avortement dans l’Indiana, devrait être un signal pour que les Américains à travers le pays fassent entendre leur voix”, a-t-il ajouté. Jean-Pierre poursuit. “Le Congrès devrait également agir immédiatement pour adopter une loi rétablissant les protections de Roe – le seul moyen de garantir le droit d’une femme de choisir au niveau national”, conclut-elle.

Le Congrès n’a jamais adopté de loi autorisant l’avortement et les États ont historiquement défini leurs propres politiques sur la question. Cette situation a changé en 1973 lorsque la Cour suprême a statué dans l’affaire Roe c. Wade que le droit à la vie privée garanti par la Constitution couvrait le droit d’une femme d’interrompre sa grossesse.

Combiné avec la jurisprudence ultérieure, Roe v. Wade a permis que les avortements soient pratiqués sans “fardeau excessif” une norme juridique sur laquelle les partisans et les opposants de l’avortement se sont battus avec acharnement jusqu’à ce que la Cour suprême annule la décision en juin, renvoyant la loi sur l’avortement au niveau de l’État. Écrivant l’opinion majoritaire, le juge Samuel Alito a fait valoir que Roe v. Wade reposait sur une “grossièrement faux” et “exceptionnellement faible” interprétation de la Constitution.

La nouvelle législation de l’Indiana est la première interdiction de l’avortement post-Roe à être approuvée par une législature d’État et à devenir loi. Les législateurs de Virginie-Occidentale ont choisi de retarder l’adoption d’un projet de loi similaire le mois dernier, tandis que les électeurs du Kansas ont choisi la semaine dernière de ne pas supprimer le droit à l’avortement de la Constitution de l’État.

Quelque 13 États américains avaient des soi-disant «interdictions de déclenchement» dans leurs livres, ce qui signifie que la plupart des avortements sont instantanément devenus illégaux, ou un compte à rebours a été lancé vers l’illégalité, au moment où Roe v. Wade a été annulé. En conséquence, l’avortement est désormais interdit dans tous les cas sans exception dans dix États, tandis que deux autres – l’Idaho et l’Indiana susmentionné – imposeront bientôt des interdictions tout aussi radicales. Trois autres États ont mis en place des interdictions après six semaines de grossesse, tandis que la Floride a interdit la procédure après 15 semaines. Toutes ces interdictions et restrictions ont été contestées par des militants pro-avortement.

L’appel de Jean-Pierre au Congrès restera probablement lettre morte. Une tentative de codifier et d’étendre les protections de Roe v. Wade dans la loi a échoué en mai, et même si les 50 démocrates du Sénat étaient unis pour soutenir un tel projet de loi, ils seraient toujours en deçà de la majorité de 60 voix nécessaire pour surmonter l’opposition unanime du les 50 républicains de la chambre haute.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il soutiendrait la fin de la règle de l’obstruction systématique des 60 voix du Sénat uniquement pour adopter cette législation.