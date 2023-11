La Maison Blanche condamne le retrait des affiches montrant des otages israéliens

WASHINGTON — La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a condamné mardi les manifestants qui ont arraché des photos d’otages israéliens, la qualifiant de “faux et blessant” sur les réseaux sociaux peu après avoir éludé la question lors d’un point de presse.

“En raison des attaques terroristes du Hamas, les communautés et les familles sont en deuil”, a-t-elle déclaré. a dit onX. “Au cours du mois dernier, les familles de ceux qui ont été pris en otage ont vécu dans l’agonie. Déchirer les photos de leurs proches – qui sont retenus en otage par le Hamas – est une erreur et une blessure.”

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le mois dernier, les artistes créé des affiches attirant l’attention sur les 240 otages détenus à Gaza. Les affiches présentent des photos, des noms et des âges des otages et disent « kidnappés » en lettres majuscules et grasses en haut. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des manifestants déchirant les affiches, attirant ainsi l’attention des médias.

Jean-Pierre a commenté X après avoir détourné une série de questions de Peter Alexander de NBC News, qui demandait lors du briefing quotidien de la Maison Blanche si la Maison Blanche considérait le démontage des affiches comme une forme de protestation pacifique ou quelque chose qui devrait être condamné.

“Je ne vais tout simplement pas entrer dans les détails de cette chose en particulier”, a déclaré Jean-Pierre après avoir été interrogé à deux reprises. “Ce que je peux dire, c’est qu’il y a actuellement des manifestations et des menaces réelles mais violentes. Et les hauts responsables de l’administration sont au courant de ces rapports, qui sont profondément préoccupants, et c’est un sujet sur lequel nous nous concentrons.”

Pressé de savoir si la Maison Blanche considérait les incidents d’affiches comme « profondément préoccupants », Jean-Pierre a évoqué les reportages sur les manifestations violentes et les menaces.

“Je peux parler de la fréquence des menaces que nous constatons contre la communauté juive, contre la communauté arabo-américaine et contre les communautés musulmanes aux États-Unis depuis le 7 octobre ; c’est quelque chose dont je peux parler. Et évidemment le ministère de la Justice et le FBI. “Nous travaillons avec la loi, les forces de l’ordre locales, sur ces menaces. Et, bien sûr, cela nous préoccupe profondément”, a-t-elle déclaré. “Et c’est donc ce que nous allons faire, travailler à nous concentrer sur cela.”

Lorsqu’on lui a demandé plus tard lors du briefing si le président Joe Biden pensait qu’il était approprié que les gens apposent des empreintes de mains peintes en rouge à l’extérieur de l’entrée de la Maison Blanche, Jean-Pierre a répondu : « Évidemment non ».

Des empreintes de mains peintes en rouge ont été laissées sur une clôture marquant l’entrée de la Maison Blanche lors d’un rassemblement de soutien aux Palestiniens samedi.

Jean-Pierre a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses réponses à d’autres questions sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Interrogé lors d’un point de presse le 23 octobre sur le niveau d’inquiétude de Biden concernant la montée potentielle de l’antisémitisme, Jean-Pierre a déclaré que la Maison Blanche n’avait vu « aucune menace crédible ».

“Je sais qu’il y a toujours eu des questions sur les menaces crédibles. Et donc, je veux juste m’assurer que cela existe”, a-t-elle déclaré. “Mais regardez, les musulmans et ceux perçus comme tels ont subi un nombre disproportionné d’attaques alimentées par la haine.”

Elle a ensuite publié une réponse différente sur X.

“Soyons clairs : le président et notre équipe sont très préoccupés par la montée de l’antisémitisme, surtout après l’horrible attaque terroriste du Hamas en Israël”, a-t-elle déclaré. dit dans la poste.

Jean-Pierre a dit autre médias qu’elle a mal entendu la question lors du briefing.