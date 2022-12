La Maison Blanche condamne la cascade de migrants de la veille de Noël d’Abbott comme “cruelle, dangereuse et honteuse”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La Maison Blanche a condamné le gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour avoir déposé plusieurs bus de migrants devant la résidence du vice-président Kamala Harris en pleine nuit à des températures sous le point de congélation.

La cascade s’est déroulée lors de l’une des veilles de Noël les plus froides de l’histoire de Washington DC, avec des températures élevées chez les adolescents et des vents violents faisant de l’extérieur un endroit dangereux pour ceux qui ne sont pas correctement protégés des intempéries.

Trois bus remplis de migrants ont été rencontrés à l’extérieur de l’Observatoire naval, domicile du vice-président, par une coalition de groupes d’aide locaux qui ont assuré le transport vers les églises voisines où les voyageurs pouvaient assurer le transport vers leurs destinations prévues.

«Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à travailler avec n’importe qui – républicain ou démocrate – sur de vraies solutions, comme la restructuration globale de l’immigration et les mesures de sécurité aux frontières que le président Biden a envoyées au Congrès le premier jour de son mandat, mais ces jeux politiques accomplissent rien et seulement mettre des vies en danger », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche Le Washington Post.

Un volontaire s’est entretenu avec CNN et a expliqué que le bus se dirigeait à l’origine vers New York, mais qu’il a été détourné vers la résidence de Kamala Harris en raison de conditions hivernales encore pires dans le nord-est.

Le refus persistant des gouverneurs de se coordonner avec les groupes d’aide locaux alors que les groupes de migrants sont déposés dans des endroits politiquement importants a suscité la colère des responsables démocrates, qui accusent les républicains de jouer avec la vie des gens à des fins politiques. Les républicains soutiennent que les bus devraient continuer jusqu’à ce que l’administration Biden fasse plus pour réduire les passages frontaliers illégaux.

Les passages frontaliers illégaux en 2022 ont dépassé le record annuel à 2,76 millions, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines. Les responsables du CBP affirment qu’une augmentation du nombre de migrants fuyant les troubles ou les conditions économiques au Nicaragua, au Venezuela et à Cuba en septembre a contribué à cette augmentation. L’administration Biden a commencé à expulser des demandeurs d’asile vénézuéliens vers le Mexique en octobre, ce qui a freiné cette vague.

Plus tôt ce mois-ci, une vague massive de migrants traversant la frontière près d’El Paso, au Texas, a alarmé les autorités frontalières et d’autres membres du Département de la sécurité intérieure.

“Au cours du week-end, le secteur d’El Paso a connu une forte augmentation des passages illégaux, avec une moyenne sur 3 jours de 2 460 rencontres quotidiennes, principalement dans le centre-ville d’El Paso”, a écrit le chef par intérim du CBP pour El Paso sur Twitter.

La Cour suprême a temporairement suspendu la fin du titre 42, un protocole de santé publique controversé utilisé par les administrations Trump et Biden pour expulser un grand nombre de demandeurs d’asile ; les conservateurs avertissent que sa fin entraînera une montée en flèche du nombre de demandes d’asile et de passages illégaux. Ses opposants soutiennent que son autorité a été abusée pour aller au-delà de l’objectif de protection contre les maladies transmissibles.

“Si les républicains au Congrès sont sérieux au sujet de la sécurité des frontières, ils veilleraient à ce que les hommes et les femmes du Département de la sécurité intérieure disposent des ressources dont ils ont besoin pour sécuriser notre frontière et construire un système d’immigration sûr, ordonné et humain”, a déclaré la Maison Blanche. dit plus tôt ce mois-ci.