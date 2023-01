La Maison Blanche commente un éventuel affrontement OTAN-Russie

Il n’y a “absolument aucune indication” que Moscou envisage de frapper le bloc militaire dirigé par les États-Unis, selon Washington

Les pays de l’OTAN ne risquent pas d’être attaqués par la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby.

S’exprimant lors d’un point de presse régulier, on a demandé à Kirby si l’alliance militaire dirigée par les États-Unis disposait de suffisamment de troupes pour repousser une éventuelle frappe russe sur son flanc est en cas d’escalade majeure du conflit ukrainien.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous n’avons vu absolument aucune indication que [Russian President Vladimir] Poutine a des projets pour frapper le territoire de l’OTAN », a déclaré le porte-parole, tout en soulignant que le président américain Joe Biden prend les engagements de Washington au titre de l’article 5 “sérieusement.” Il faisait référence au principe selon lequel une attaque contre un membre est une attaque contre toute l’alliance.

Kirby a noté que Washington a déployé 20 000 militaires américains supplémentaires en Europe, portant leur nombre total à 100 000. Il a ajouté que l’OTAN est “Convaincus que nous avons la capacité, l’énergie, le talent, la main-d’œuvre, les ressources nécessaires pour respecter nos engagements au titre de l’article 5.”

Lire la suite La Maison Blanche explique les chars pour l’engagement de l’Ukraine

La Russie a toujours décrit la présence militaire américaine sur le flanc oriental de l’OTAN comme une menace. Fin octobre, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti que “Plus les troupes américaines sont proches de nos frontières, plus nous courons de danger.”

Kirby a également déclaré que les États-Unis prêtaient attention aux lignes rouges tracées par Moscou en Ukraine, ajoutant : « Nous ne tenons rien pour acquis quand ils le disent. Et nous ne sommes pas dédaigneux.

À l’automne, le ministère russe des Affaires étrangères a averti Washington que les livraisons d’armes à longue portée à Kiev franchiraient une “ligne rouge” et faire de l’Amérique « une partie directe au conflit ». Mardi, Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de Moscou auprès de l’ONU, a suggéré que si l’Occident a ignoré certains des avertissements de Moscou, « il est possible que les plus rouges [lines] n’ont pas encore été franchis ».

Cependant, mercredi, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que tous “parler de lignes rouges est devenu une chose du passé”, pointant vers la poursuite “guerre hybride” menée par l’Occident contre la Russie en Ukraine.

« Les États-Unis ont déclaré sans équivoque qu’ils cherchaient à infliger une défaite stratégique à la Russie. Il est impossible d’ignorer la réalité. a ajouté le ministère.