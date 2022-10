La Maison Blanche commente le paiement du service Starlink pour l’Ukraine

Les États-Unis comprennent l’importance des communications par satellite pour les forces de Kiev, déclare l’attachée de presse Karine Jean-Pierre

Le Pentagone et ses alliés américains explorent toutes les options pour maintenir les services par satellite Starlink pour l’Ukraine après que le magnat Elon Musk a déclaré qu’il n’était plus disposé à fournir les communications gratuitement, a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche.

Lors d’un briefing vendredi, il a été demandé à Karine Jean-Pierre si l’administration Biden avait examiné la demande de Musk visant à ce que le Pentagone paie la facture des communications Internet par satellite en Ukraine.

“Écoutez, nous comprenons l’importance de ces capacités pour assurer des communications stables pour les forces ukrainiennes en particulier”, Jean Pierre a répondu

Starlink, exploité par la société SpaceX de Musk, est devenu le principal outil de communication des forces ukrainiennes depuis le début du conflit avec la Russie.

Selon la porte-parole, le Pentagone est “travailler avec des alliés et des partenaires pour examiner toutes les options sur la meilleure façon de répondre aux besoins identifiés par l’Ukraine en particulier.” D’autres questions à ce sujet devraient être renvoyées au ministère de la Défense, a-t-elle ajouté.

L’attachée de presse du Pentagone, Sabrina Singh, a confirmé vendredi que “Le département a été en communication avec SpaceX concernant Starlink”, mais a refusé de s’étendre sur la nature de ces contacts.

Le DoD comprend “fragilité” des communications par satellite et leur importance pour l’Ukraine “pas seulement sur le champ de bataille, mais dans le pays lui-même”, dit Singh.

Jeudi, CNN a publié une lettre, qu’elle a déclaré que SpaceX avait envoyée au Pentagone en septembre, lui demandant de couvrir les coûts d’exploitation du système en Ukraine. L’entreprise n’est plus “en mesure de continuer à faire don de terminaux à l’Ukraine ou de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée », le document lu.

Musk a réagi au rapport en soulignant que son “concurrents dans le lancement spatial et les communications”, Lockheed Martin et Boeing, avaient conjointement reçu plus de 60 milliards de dollars de contrats de défense rien qu’en 2021.

L’entrepreneur a expliqué dans une série de tweets comment suivre “front de guerre” les communications étaient beaucoup plus difficiles et coûteuses. Il a déclaré que sa société aérospatiale aurait été forcée de détourner “ressources massives” et était “brûlant” environ 20 millions de dollars par mois pour protéger les services contre les cyberattaques et le brouillage. “La Russie essaie activement de tuer Starlink”, Musk a affirmé, avertissant qu’il pourrait bien réussir dans ses efforts.

« Starlink est le principal système de communication de l’armée ukrainienne sur le front de la guerre. Si quelqu’un d’autre veut ce travail, s’il vous plaît soyez mon invité “ il a écrit.