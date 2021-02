La Maison Blanche commencera à facturer 170 $ aux membres de la presse pour avoir un test COVID-19 avant d’entrer

La Maison Blanche commencera à facturer aux membres de la presse 170 $ pour avoir un test COVID-19 avant de pouvoir entrer sur le terrain, selon un rapport, dans une mesure qui pourrait paralyser financièrement les organisations de presse et limiter complètement la couverture de l’administration Biden.

Le bureau de presse de la Maison Blanche facturera à partir de lundi des journalistes pour leurs propres tests de coronavirus, qui sont obligatoires pour toute personne entrant dans le complexe de la Maison Blanche.

Sous l’administration Trump, les tests COVID-19 pour les médias n’étaient disponibles que pour les membres du pool de presse qui entraient en contact étroit avec Donald Trump ou pour les personnes exposées à un cas positif via un événement à la Maison Blanche.

Ces tests ont été payés par la Maison Blanche, mais les tests n’étaient pas disponibles pour les journalistes assistant à des conférences de presse dans la salle de briefing ou entrant sur le terrain pour d’autres événements de la Maison Blanche.

Plusieurs membres des médias ont été exposés au virus pendant le mandat de Trump, y compris au moins trois journalistes qui ont été testés positifs à la suite de l’événement de « super-propagation » de Rose Garden, après quoi le président de l’époque Trump a été admis à l’hôpital avec le virus.

Dès que Joe Biden a pris ses fonctions en janvier, son administration a introduit le test rapide COVID-19 obligatoire pour tous les journalistes chaque matin avant qu’ils ne puissent entrer sur le campus de la Maison Blanche, ainsi que l’obligation de porter des masques chirurgicaux et de pratiquer la distanciation sociale.

La Maison Blanche commencera à facturer aux membres de la presse 170 $ pour avoir un test COVID-19 avant de pouvoir entrer sur le terrain, selon un rapport, dans une mesure qui pourrait paralyser financièrement les organisations de presse et limiter complètement la couverture de l’administration Biden. Sur la photo, la salle de conférence de presse de la Maison Blanche

La Maison Blanche paie la facture des tests depuis qu’ils ont été rendus obligatoires en janvier, mais elle prévoit désormais de facturer aux médias 170 $ par test à partir du 1er mars, selon le Washington Post.

Il a également accepté d’accepter la preuve d’un test négatif effectué en dehors du terrain à la suite d’un contrecoup sur le plan initial pour autoriser uniquement les tests sur site.

Cependant, il n’est pas clair quels tests extérieurs seront autorisés, certains tests privés coûtant également jusqu’à environ 200 $ l’aller.

L’administration Biden continuera à couvrir les coûts des tests pour les membres du pool de presse.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le paiement des tests avait mis à rude épreuve le budget du bureau ovale, ce qui signifie que le coût à l’avenir doit être assumé par les organes de presse.

Cependant, comme les journalistes ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de la Maison Blanche sans un test négatif, la nouvelle règle peut simplement signifier que certains membres de la presse sont totalement exclus des briefings.

Le bureau de presse de la Maison Blanche facturera à partir de lundi les journalistes pour leurs propres tests de coronavirus, qui sont obligatoires pour toute personne entrant dans le complexe de la Maison Blanche

L’Association des correspondants de la Maison Blanche, qui représente les membres des médias couvrant la Maison Blanche, a averti qu’il est financièrement impossible pour l’industrie de l’information de payer la note et que de nombreuses organisations n’auront pas le budget pour se le permettre.

« Il met en place un test de ressources pour la couverture de la Maison Blanche », a déclaré un membre au Post.

Un autre journaliste a comparé les frais au paiement d’autres mesures de santé et de sécurité à la Maison Blanche, telles que les barrières de sécurité.

Les petites organisations de médias pourraient être particulièrement touchées en raison de leurs budgets déjà limités, ce qui signifie qu’elles ne pourront plus assister et couvrir les événements de la Maison Blanche.

Mais les grandes organisations ressentiront également la pression, car certains réseaux envoient environ huit personnes à la fois pour filmer et rendre compte des événements de la Maison Blanche, ce qui représenterait un montant incroyable de 1360 $ par jour en frais.

Dès que Joe Biden a pris ses fonctions en janvier, son administration a introduit le test rapide COVID-19 obligatoire pour tous les journalistes chaque matin avant qu’ils ne puissent entrer sur le campus de la Maison Blanche.

Les médias ont longtemps été accusés par la Maison Blanche du privilège de rendre compte des présidents et de leurs affaires officielles, les journalistes étant déjà facturés pour les repas et de voyager sur Air Force One dans le cadre de la piscine.

Aucune autre agence fédérale ne facture actuellement les journalistes pour les tests.

Les nouveaux frais interviennent à un moment où de nombreux médias sont déjà aux prises avec des centaines de journalistes de l’industrie licenciés en 2020 en raison de la pandémie.

DailyMail.com a contacté la Maison Blanche et l’Association des correspondants de la Maison Blanche pour obtenir leurs commentaires.

En janvier, l’administration Biden a déclaré que les journalistes devaient passer un test rapide de COVID-19 Abbott au centre de conférence de la Maison Blanche chaque matin s’ils voulaient entrer sur le terrain.

S’ils reçoivent un résultat de test négatif, ils reçoivent un bracelet à porter pour entrer.

Cela a également limité le nombre de presse sur le terrain de la Maison Blanche à 80, avec jusqu’à 40 à l’intérieur.

Parmi les autres nouvelles exigences, les journalistes doivent porter de nouveaux masques chirurgicaux – et non des cache-cou, des bandanas et des masques à valve – et se maintenir à une distance d’au moins six pieds des autres.

Quiconque désobéit à l’une des règles s’expose à des sanctions, notamment un avertissement pour une première violation et une interdiction d’une semaine pour une deuxième violation.