La Maison Blanche clarifie l’affirmation de Biden sur les « bébés décapités »

L’armée israélienne se dit incapable d’étayer « officiellement » cette odieuse allégation

Les responsables américains ont fait marche arrière après que le président Joe Biden a affirmé avoir vu « photos confirmées » des militants palestiniens « décapiter des enfants » en Israël, expliquant qu’il n’avait vu aucune image et qu’il ne faisait que relayer les affirmations du gouvernement israélien et les médias.

Alors que Biden a déclaré qu’il était choqué de voir des photos montrant des actes brutaux contre des bébés israéliens alors qu’il s’adressait à des dirigeants juifs mercredi, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré plus tard au Washington Post que les responsables n’étaient pas au courant des photos décrites. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient aucune confirmation indépendante des informations selon lesquelles des enfants auraient été décapités lors d’une attaque majeure du Hamas contre Israël le week-end dernier, malgré la mention par Biden de « confirmé » images.

« Le président a basé ses commentaires sur les atrocités présumées sur les affirmations du [Israeli Prime Minister Benjamin] Le porte-parole de Netanyahu et les médias israéliens rapportent. a rapporté le Post, citant la Maison Blanche.

Interrogée sur cette affirmation de The Intercept, l’armée israélienne a répondu qu’elle ne pouvait pas « confirmez-le officiellement », mais a souligné que « Vous pouvez supposer que cela s’est produit et croire le rapport. »

« Des femmes, des enfants, des jeunes enfants et des personnes âgées ont été brutalement massacrés selon la méthode d’action de l’Etat islamique et nous sommes conscients des actes odieux dont le Hamas est capable. » » a déclaré un porte-parole de Tsahal au média.

Un certain nombre d’allégations similaires ont circulé à la suite de l’attaque surprise perpétrée par des groupes armés palestiniens samedi dernier, notamment des allégations selon lesquelles des combattants auraient violé des femmes israéliennes. Biden a également fait écho à ces accusations plus tôt cette semaine, affirmant que les femmes avaient été « violée, agressée [and] défilés comme des trophées. L’accusation reste également non vérifiée, le Los Angeles Times annexant une note de l’éditeur à un récent éditorial notant que « Ces rapports n’ont pas été étayés. »

L’armée israélienne a lancé des vagues de frappes aériennes sur Gaza en représailles à l’assaut mené par le Hamas, pilonnant des zones résidentielles et rasant des immeubles entiers lors de certains raids. Selon les autorités locales, environ 1 200 personnes ont été tuées en Israël depuis samedi, et au moins 1 100 à Gaza, où plus de 5 000 personnes auraient également été blessées. Le blocus de longue date imposé par Israël à Gaza a également été renforcé ces derniers jours, après que le gouvernement a déclaré un « siège complet » pour arrêter le flux de nourriture, de carburant et de médicaments vers ce territoire densément peuplé.

