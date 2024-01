La Maison Blanche ciblée par un appel à l’écrasement, dernière tendance à l’échelle nationale

La pelouse nord de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 novembre 2022. (Photo de Mandel NGAN / AFP) (Photo de MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)



Washington

CNN

—



Un nombre important de personnels d’urgence sont intervenus à la Maison Blanche lundi matin après qu’un appel au 911 ait prétendu à tort qu’il y avait eu un incendie et que quelqu’un était coincé à l’intérieur, a déclaré à CNN une source proche du dossier.

Le président Joe Biden a passé le week-end à Camp David et n’était pas sur le terrain de la Maison Blanche lors de l’incident.

L’appel, qui a été attribué à un faux numéro, a été passé à 7 h 03 HE. Plusieurs unités DC Fire et EMS ont été envoyées à la Maison Blanche.

Une intervention importante de DC Fire et EMS était déjà sur place lorsqu’il a été déterminé que l’appel était une fausse alarme, a déclaré la source à CNN. Les services secrets ont refusé de commenter et ont adressé leurs demandes à DC Fire et EMS.

Le faux appel de lundi a été rapidement considéré comme un incident d’« écrasement », a indiqué la source, marquant un autre exemple troublant d’incident. tendance dangereuse.

Swatting est un canular criminel dangereux lorsqu’une fausse déclaration est faite à la police dans le but exprès de l’attirer vers un endroit où elle est amenée à croire qu’un crime horrible tel qu’une fusillade de masse, un attentat à la bombe imminent ou une prise d’otages a été commis ou est en cours. Cela peut entraîner une réponse énergique de la police locale et des équipes SWAT, qui n’ont aucun moyen de savoir que l’appel est un canular.

Les appels ont ciblé divers responsables fédéraux, hommes politiques et célébrités à travers le pays. Les cibles récentes incluent la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, secrétaire d’État du Maine. Soufflet Shennale juge new-yorkais supervisant l’affaire Procès civil pour fraude de 370 millions de dollars contre Donald Trumpet le juge de Washington supervisant l’affaire de subversion des élections fédérales de Trump.

Les résultats peuvent être mortels. En 2017, Andrew Finch a été tué par la police après qu’un groupe de joueurs en ligne – plus tard emprisonnés – ait participé à un appel au 911 pour signaler qu’un homme à sa résidence avait tiré sur son père à la tête et tenait sa mère et son frère sous la menace d’une arme, menaçant de mettre le feu à la maison

L’audio radio de l’incident de lundi à la Maison Blanche indique que plusieurs véhicules de pompiers de DC et des intervenants médicaux ont été envoyés sur les lieux.

« Incendie à la Maison Blanche, 1600 Pennsylvania Avenue », le répartiteur dit à 7 h 04 HE. La situation a été décrite comme « tout était clair » moins de dix minutes plus tard, à 7h15.