La Maison Blanche cherche à fournir des armes à Israël face à un « risque réel d’escalade »

Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a fait une tournée d’émissions aux États-Unis dimanche matin pour vendre la politique de la Maison Blanche sur le conflit entre Israël et le Hamas alors que les forces israéliennes se massaient à la frontière avant une incursion terrestre attendue à Gaza, dans un contexte d’aggravation de la crise humanitaire et de craintes concernant la le conflit se propage.

Répondant à un rapport d’Axios selon lequel l’Iran avait averti Israël par l’intermédiaire des Nations Unies qu’il interviendrait si l’opération israélienne à Gaza se poursuivait, Sullivan a déclaré à l’émission « This Week » d’ABC qu’il ne pouvait pas le confirmer.

Mais, a-t-il ajouté, les États-Unis sont « préoccupés » par la propagation du conflit. « Nous constatons un risque réel d’escalade à la frontière nord et c’est pourquoi le président Biden a été si clair et si énergique en affirmant qu’aucun État ni aucun groupe ne devrait chercher à exploiter la situation à son avantage ou ne devrait intensifier le conflit. »

Le déploiement de l’USS Eisenhower depuis les États-Unis dans la région vise « à donner une capacité supplémentaire pour répondre à toute éventualité et également à envoyer un message clair de dissuasion selon lequel personne ne devrait s’impliquer dans cette situation, personne ne devrait aggraver la situation », a-t-il ajouté. .

Sullivan a déclaré que l’administration Biden chercherait à obtenir un nouveau paquet d’armes pour Israël et l’Ukraine, d’un montant nettement supérieur à 2 milliards de dollars, et qu’elle mènerait des discussions intensives avec les législateurs américains.

Sullivan a déclaré sur l’émission Face the Nation de CBS que le paquet d’armes israélien aurait pour but « d’aider Israël à se défendre alors qu’il combat sa menace terroriste ». Un deuxième groupe de transporteurs américains a également été confirmé dans sa direction dans la région.

Une attaque du Hamas depuis Gaza a fait plus de 1 400 morts en Israël et a déclenché une attaque israélienne en représailles contre Gaza. Les responsables de la santé présents dans cette bande de terre densément peuplée ont déclaré dimanche que la réponse israélienne avait tué 2 329 Palestiniens et blessé 9 714 autres. Comme du côté israélien, la plupart étaient des civils.

Le but d’une incursion israélienne à Gaza, a déclaré Sullivan à CNN, serait au niveau le plus large d’assurer « la sûreté et la sécurité de l’État d’Israël et du peuple juif » et d’« éliminer l’infrastructure terroriste du Hamas et la menace terroriste du Hamas ».

Sullivan a déclaré qu’il n’était « pas en mesure » de donner une image à plus long terme, mais a déclaré que les États-Unis discutaient avec Israël de l’ensemble des questions visant à garantir qu’« Israël est sûr et sécurisé, et également que les Palestiniens innocents vivant à Gaza puissent avoir une vie de dignité, de sécurité et de paix ».

Le retour des otages américains détenus par le Hamas à Gaza, a déclaré Sullivan, n’était « pas une priorité plus élevée » pour l’administration, malgré les intenses bombardements israéliens sur le territoire. Des experts américains en matière d’otages ont été envoyés en Israël, et des diplomates américains sont en contact avec des tiers dans la région « pour explorer les voies permettant leur libération en toute sécurité ».

Interrogé sur la raison pour laquelle les États-Unis n’avaient pas eu recours à des forces spéciales pour sauver les otages américains, Sullivan a confirmé que les États-Unis ne disposaient pas d’« informations de localisation précises » sur l’endroit où ils se trouvent.

« Nous devons affiner notre compréhension de l’endroit où ils se trouvent et de qui ils sont. Nous savons qu’il y a 15 Américains portés disparus, mais nous ne pouvons pas confirmer le nombre précis détenu par le Hamas », a déclaré Sullivan.

« Tout ce que nous pouvons faire, c’est travailler en étroite collaboration avec le gouvernement israélien sur les options de récupération des otages et travailler avec des pays tiers pour voir s’il existe des possibilités de libération », a-t-il ajouté. Il a déclaré qu’un éventuel échange de prisonniers n’était pas actuellement en discussion.

Insistant sur les pertes de vies humaines à Gaza dues aux bombardements et aux frappes aériennes israéliennes et à la coupure de l’approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité, Sullivan a déclaré que les États-Unis « travaillaient activement » pour garantir l’accès des Palestiniens à l’eau, aux médicaments et à la nourriture, et que l’eau avait été fournie. ont été retournés vers le sud de Gaza plus tôt dimanche.

Les États-Unis, a-t-il déclaré, continueront à travailler avec Israël, l’ONU, l’Égypte, la Jordanie et les groupes humanitaires pour garantir que les Palestiniens innocents auront accès aux produits de première nécessité et « seront protégés des bombardements ».

Au milieu des informations selon lesquelles les hôpitaux de Gaza sont submergés de blessés et sans électricité ni fournitures adéquates, Sullivan a déclaré que la position américaine est que « les hôpitaux devraient avoir l’électricité, les hôpitaux ne devraient pas être ciblés, les gens devraient avoir accès à des soins médicaux vitaux. Nous ne qualifions pas ces déclarations et il n’y a aucune mise en garde à leur égard.

Mais Sullivan a également déclaré que le fait de ne pas ouvrir la porte de Rafah entre Gaza et l’Égypte pour laisser sortir les Américains et les ressortissants étrangers était compliqué. « Les Égyptiens ont en fait accepté de permettre aux Américains de passer en toute sécurité par le terminal, [and] les Israéliens ont accepté de garantir que cette zone serait sûre. »

Mais lorsque les États-Unis ont tenté de déplacer un groupe samedi, a déclaré Sullivan, « c’était en fait le Hamas qui prenait des mesures pour empêcher que cela se produise. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour garantir que les Américains puissent passer le message. Le secrétaire Blinken rencontre aujourd’hui le président égyptien et cela figure en tête de sa liste.