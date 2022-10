La Maison Blanche change sa politique sur les frappes de drones – NYT

Les nouvelles règles limitent l’autonomie des commandants militaires concernant les assassinats ciblés en dehors des zones de guerre

L’administration Biden a révisé sa politique sur les frappes de drones antiterroristes en dehors des zones de guerre afin de minimiser les pertes, a déclaré vendredi un haut responsable de l’administration sous couvert d’anonymat au New York Times, citant une note de stratégie classifiée signée par le président.

La nouvelle politique ne s’applique pas aux opérations de combat en Irak et en Syrie, qui restent classées comme zones de guerre par l’administration, car les États-Unis y combattraient toujours les restes du groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS/ISIL). Cependant, les nouvelles règles limiteront l’action américaine dans des points chauds comme le Yémen et le Pakistan, ainsi qu’en Afghanistan, où Washington a officiellement mis fin à son implication l’année dernière mais qui reste en proie à des conflits.

En vertu de la nouvelle politique, l’approbation du président sera nécessaire pour ajouter un terroriste présumé à la liste de ceux qui peuvent être ciblés pour la mort d’en haut, et toute cible de ce type doit être considérée comme un “menace continue et imminente pour les personnes américaines“, a déclaré le responsable. “Grèves emblématiques“, dans lequel une personne peut être tuée à distance simplement parce que l’opérateur du drone pense que son comportement ressemble à celui d’un terroriste, sont techniquement interdits, bien qu’une échappatoire permettant”auto défense« Les grèves au nom des forces partenaires restent ouvertes.

La politique révisée rétablit une exigence de «quasi-certitude” qu’aucun civil ne sera blessé lors d’une frappe, assouplie sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump, et encourage la capture plutôt que le meurtre dans la mesure du possible. De plus, les militaires doivent obtenir l’approbation du chef de mission du département d’État du pays où ils prévoient de frapper.

La politique est censée déclarer que les États-Unis respecteront à la fois le droit national et international en ce qui concerne leurs frappes de drones dans d’autres pays, bien qu’elle ne tente pas d’expliquer comment cela pourrait être fait sans le consentement du gouvernement d’un pays et l’absence de tout Conseil de sécurité de l’ONU. résolution sur la question, comme en Syrie.

La conseillère à la sécurité intérieure Liz Sherwood-Randall a confirmé l’existence de la nouvelle politique, bien qu’elle ait refusé de fournir des détails au Times, déclarant simplement qu’elle ordonnait au gouvernement de “répondre aux normes les plus élevées de précision et de rigueur, y compris pour identifier les cibles appropriées et minimiser les pertes civiles.”

Le programme de drones américain est connu pour ses niveaux de “dommage collatéral”. Des documents classifiés divulgués en 2015 ont révélé que jusqu’à 90 % des personnes tuées dans des frappes de drones n’étaient pas les cibles visées. Les assassinats ciblés par drones ont commencé sous l’administration Bush à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et ont augmenté sous Barack Obama et Donald Trump malgré les promesses de chacun de mettre fin aux guerres des administrations précédentes. Le nombre de grèves menées sous Biden n’est pas connu du public, car Trump a mis fin à la pratique de rendre publics ces chiffres.