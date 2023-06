La Maison Blanche bloque les journalistes sur la corruption de Biden – News 24

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, est sorti d’un briefing lorsqu’il a été interrogé sur les relations du président avec la Chine

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, et la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, se sont disputés vendredi avec des journalistes au sujet d’allégations selon lesquelles le président Joe Biden et son fils Hunter auraient participé à un stratagème visant à faire pression sur un homme d’affaires chinois.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le journaliste de Newsmax, James Rosen, a lu l’intégralité d’un SMS de 2017 prétendument envoyé par Hunter Biden à Henry Zhao, un responsable du gouvernement chinois et homme d’affaires avec qui le fils du président négociait un accord commercial.

« Je suis assis ici avec mon père et nous aimerions comprendre pourquoi l’engagement pris n’a pas été tenu », Hunter Biden aurait écrit à Zhao, contredisant l’affirmation répétée du président selon laquelle il n’avait jamais eu connaissance des transactions étrangères de son fils. « Dites au directeur que je voudrais résoudre ce problème maintenant avant que cela ne devienne incontrôlable, et cela signifie maintenant ce soir », Hunter a continué. « Et, Z, si je reçois un appel ou un SMS de quelqu’un d’autre que toi, Zhang ou le président, je m’assurerai qu’entre l’homme assis à côté de moi et toutes les personnes qu’il connaît… tu ne regretteras pas suivant mes instructions.

EN SAVOIR PLUS:

Le message a été remis à une commission d’enquête républicaine par un dénonciateur de l’Internal Revenue Service le mois dernier, et son authenticité n’a pas été contestée par l’administration Biden. Cette personne a mené une enquête sur les affaires fiscales de Hunter en 2020, mais s’est tournée vers le panel du GOP pour alléguer que le ministère de la Justice avait couvert la fraude fiscale du fils du président.

Kirby a refusé de commenter le SMS. « Je ne vais tout simplement pas le faire. D’accord ? Je ne vais pas le faire », a-t-il répondu à Rosen, avant de quitter le podium et de terminer le briefing.

Le chaos s’ensuit dans la salle de briefing de la Maison Blanche après @JamesRosenTV interroge le porte-parole de Biden, John Kirby, sur les allégations explosives de lanceur d’alerte dans l’enquête criminelle de Hunter Biden. Kirby refuse de commenter et sort de la pièce. pic.twitter.com/YTXU8saNLi — Recherche RNC (@RNCResearch) 23 juin 2023

S’exprimant après Kirby, Jean-Pierre a également refusé de commenter, affirmant que son collègue avait « adressé » le sujet plus tôt. Pressée par de multiples journalistes, Jean-Pierre a souligné qu’elle était « ne va pas entrer dans une discussion de famille, une discussion de famille personnelle. »

« Je ne vais tout simplement pas entrer dans une discussion de famille, une discussion de famille personnelle. Comme vous le savez, Hunter est son fils. » L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean Pierre, répond à plusieurs questions de journalistes concernant Hunter Biden. pic.twitter.com/pprsUNObbl – CSPAN (@cspan) 23 juin 2023

Les relations commerciales étrangères de Biden font actuellement l’objet d’une enquête par le comité de surveillance de la Chambre dirigé par les républicains, tandis que ses affaires fiscales sont examinées par le comité des voies et moyens de la Chambre. Au Sénat, les législateurs républicains ont également exercé des pressions sur les Bidens, alléguant qu’ils avaient reçu des pots-de-vin d’un dirigeant gazier ukrainien alors que Joe Biden était vice-président.

Les allégations contre la famille Biden ont fait surface avant les élections de 2020, lorsque le New York Post a publié des documents trouvés sur l’ordinateur portable de Hunter. Les dossiers détaillent l’implication de Hunter dans de nombreuses entreprises commerciales étrangères, y compris un passage très bien rémunéré au conseil d’administration d’une entreprise énergétique ukrainienne, des accords de plusieurs millions de dollars en Chine qui reposaient sur la présentation de partenaires à son père et un prétendu stratagème pour organiser le financement d’un Un entrepreneur du Pentagone pour étudier les agents biologiques dangereux en Ukraine.