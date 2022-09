La Maison Blanche avertit que Truss déchire le protocole d’Irlande du Nord “non propice” aux négociations commerciales

La Maison Blanche a averti Liz Truss que les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient être compromises si son gouvernement sapait les accords post-Brexit pour l’Irlande du Nord.

“Il n’y a pas de lien formel sur les négociations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni et le protocole d’Irlande du Nord, comme nous l’avons dit, mais les efforts pour annuler le protocole d’Irlande du Nord ne créeraient pas un environnement propice”, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean- dit Pierre.

Mardi, la Maison Blanche a déclaré que Joe Biden et Mme Truss “ont discuté de leur engagement commun à protéger les acquis de l’accord de Belfast/du Vendredi saint et de l’importance de parvenir à un accord négocié avec l’Union européenne sur le protocole d’Irlande du Nord”.

Les deux dirigeants pourraient se rencontrer dès l’Assemblée générale de l’ONU plus tard en septembre.

M. Biden, qui parle souvent avec fierté de ses racines irlandaises, a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne ne devrait rien faire qui puisse mettre en danger un quart de siècle de paix en Irlande du Nord.

En tant que ministre des Affaires étrangères, Mme Truss a présenté une législation pour ignorer unilatéralement les termes du protocole, qui faisait partie de l’accord de retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Mercredi, elle a déclaré à la Chambre des communes que sa préférence était de négocier avec l’UE pour résoudre les problèmes que le protocole a causés avec le commerce et la fonction de l’exécutif d’Irlande du Nord.

Mais elle a averti que toute solution devrait fournir “toutes les choses que nous avons énoncées dans le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord”.

Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a déclaré qu’il avait pris « à cœur » les remarques de M. Truss et que l’UE était prête à faire preuve de souplesse et de réactivité.

Steve Baker, à gauche, a été nommé de manière controversée au bureau d’Irlande du Nord (AFP/Getty)

M. Martin a remercié M. Biden pour son soutien à l’accord de Belfast, affirmant que “son intérêt a été sincère et je m’en félicite”.

Malgré les tons conciliants à Dublin et à Westminster, beaucoup en Ulster ont été dérangés par la nomination par Mme Truss de l’archi-Brexiteer Steve Baker en tant que ministre au Bureau d’Irlande du Nord.

La décision a été qualifiée d'”odieuse” et de “drapeau rouge” par la députée du SDLP Claire Hanna, qui a déclaré que Mme Truss semblait “continuer sur la voie diplomatiquement ignorante de son prédécesseur”.

M. Baker, qui a organisé la révolte du Brexiteer qui a finalement fait tomber Theresa May, a décrit le protocole comme “une épine dans le pied des relations entre nous et l’Irlande” et a soutenu la législation de Mme Truss pour le saper.

L’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, Julian Smith, a félicité M. Baker pour son nouveau rôle. Il a exhorté le nouveau ministre à travailler avec Chris Heaton-Harris – qui dirige désormais le département – ​​pour “faire pression de toute urgence pour un accord de compromis” avec l’UE afin de proposer un protocole révisé et de rétablir le partage du pouvoir en Irlande du Nord.