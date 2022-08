La Maison Blanche avertit la Chine de ne pas réagir de manière excessive à une éventuelle visite à Taiwan de la présidente de la Chambre Pelosi

Commentez cette histoire Commentaire

La Maison Blanche a averti lundi qu’une visite potentielle à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) pourrait inciter la Chine à prendre des mesures incendiaires importantes en réponse, et a exhorté Pékin à ne pas profiter du voyage ou à le considérer comme un prétexte pour provocation. “La Chine semble se positionner pour prendre de nouvelles mesures dans les prochains jours et peut-être à plus long terme”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Il a ajouté: “Rien sur cette visite potentielle – qui, oh, soit dit en passant, a un précédent – ne changerait le statu quo.”

Kirby n’a pas confirmé que Pelosi prévoyait de s’arrêter à Taïwan, mais ses nombreux commentaires aux journalistes ont suggéré que la Maison Blanche se positionne pour une telle visite. Les responsables de l’administration Biden ont déclaré en privé qu’ils étaient profondément préoccupés par un voyage potentiel, mais lundi, Kirby s’est concentré sur la critique de la Chine pour sa réaction excessive.

Pelosi a lancé dimanche son voyage en Asie sans révéler si Taïwan est sur l’itinéraire. Pendant ce temps, Pékin a averti qu’il riposterait si elle visitait et une déclaration officielle chinoise a mis en garde l’administration Biden contre “jouer avec le feu” à Taiwan.

Cette déclaration fait suite à un appel de plus de deux heures entre Biden et le président chinois Xi Jinping jeudi. Biden dans cet appel “a clairement indiqué que le Congrès est une branche indépendante du gouvernement et que la présidente Pelosi prend ses propres décisions”, a déclaré Kirby.

Malgré son profond malaise que le voyage de Pelosi puisse déclencher une crise dans le détroit de Taiwan, la Maison Blanche a cherché à éviter toute impression que le président fait pression sur Pelosi. Et Kirby a souligné que si elle visitait l’île, cela ne reflétait aucun changement dans l’approche américaine envers la Chine ou Taiwan.

“Rien n’a changé – rien n’a changé – dans notre politique taïwanaise”, a déclaré Kirby. Quant à Pékin, a-t-il ajouté, “ce que nous espérons qu’ils déduisent de tout ce que nous avons fait et de tout ce que nous avons dit, y compris lors de l’appel téléphonique du président, c’est que nous sommes cohérents”.

la Chine les revendications sur Taiwan font partie intégrante de l’idéologie du parti communiste au pouvoir. Pékin considère les visites officielles d’étrangers de haut rang comme un soutien aux camps indépendantistes et donne du crédit à l’idée de Taiwan en tant que nation souveraine. Pelosi serait le premier président de la Chambre à se rendre sur l’île démocratique autonome depuis le représentant Newt Gingrich (R-Ga.) En 1997.

La visite mettrait également à l’épreuve la détermination de Xi à un moment où il ne peut pas se permettre de paraître faible, alors qu’il préside à une économie en ralentissement et à une détérioration des relations entre la Chine et l’Occident. Et cela précède un congrès crucial du parti à l’automne, lorsque Xi devrait rompre avec le précédent et assumer un troisième mandat.

Zack Cooper, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, a déclaré que Washington ne voulait pas d’une confrontation majeure, “mais si les Chinois agissent intentionnellement ou s’il y a une sorte d’accident qui conduit à un véritable affrontement – si des navires ou des avions se touchent , ou si vous obtenez un verrouillage radar sur un avion ou un missile qui vole très près de Taïwan – je pense que vous verriez que les États-Unis estiment qu’ils doivent réagir avec assez de force à cela.

Et les réponses de Pékin ne se termineront probablement pas lorsque Pelosi quittera Taïwan, a-t-il dit, mais se poursuivront probablement dans la perspective du congrès du parti. “Je pense que ce ne sera pas un incident isolé”, a déclaré Cooper. “Je pense que nous verrons plus d’actions au cours des prochains mois.”

Matt Turpin, un chercheur invité de la Hoover Institution qui a été directeur de la Maison Blanche en Chine dans l’administration Trump, a déclaré que les dirigeants chinois, et non Pelosi, seraient responsables de toute escalade.

“La visite de Pelosi n’influence pas le comportement de Pékin”, a-t-il déclaré. « C’est ce qu’ils choisissent de faire. Ils utiliseront n’importe quel prétexte dont ils ont besoin pour accomplir leur plan – l’annexion éventuelle de Taiwan.

Lors de son appel avec Biden la semaine dernière, Xi a appelé Washington à respecter sa politique d’une seule Chine, un accord de longue date dans lequel les États-Unis reconnaissent – sans reconnaître – l’affirmation de Pékin selon laquelle il n’y a qu’une seule Chine.

Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a réaffirmé que l’armée chinoise « ne resterait pas les bras croisés », tout en mettant en garde contre les conséquences politiques « flagrantes ». Pelosi est un critique de longue date de Pékin et a été vilipendé par les dirigeants chinois dans le passé. Elle s’est rendue sur la place Tiananmen en 1991 au début de sa carrière, où elle a déployé une bannière en l’honneur de ceux qui sont morts après une répression brutale du gouvernement chinois contre les manifestations. La police a chassé Pelosi et les législateurs qui voyageaient avec elle hors de la place.

Mais des membres des deux partis, y compris des membres républicains du Congrès, ont affirmé que la Chine n’avait pas le droit de dicter où les responsables américains peuvent voyager.

Le représentant Michael McCaul (R-Tex.) a été invité à voyager avec Pelosi il y a plusieurs semaines et à l’époque, le plan était de se rendre également à Taïwan, a déclaré sa porte-parole Leslie Shedd. Il n’a pas pu se rendre en raison d’un engagement antérieur, a déclaré Shedd, de sorte que son bureau ne sait pas quel était le plan final.

“Il pense également que le Président – ou tout autre responsable américain – devrait pouvoir se rendre à Taïwan s’il le souhaite”, a déclaré Shedd dans un communiqué.

Pelosi et les législateurs voyageant avec elle ont été informés des possibilités de menace liées au voyage et de la compréhension de la communauté du renseignement des risques d’escalade avec Pékin, selon des personnes proches de la visite.

Pelosi a commencé sa tournée en Asie dimanche avec des visites prévues à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon. Dans une déclaration avant le voyage, son bureau n’a pas mentionné Taiwan. Pelosi avait prévu de diriger une délégation du Congrès à Taïwan en avril, mais a retardé le voyage après avoir contracté le coronavirus.

Pendant des décennies, la Chine a tenté de forcer Taïwan à l’isolement diplomatique en éliminant ses alliés et en lançant des campagnes bruyantes contre tout semblant de reconnaissance de Taïwan en tant que nation, y compris les visites de dignitaires étrangers.

Pékin a déclaré à plusieurs reprises qu’il utiliserait la force si nécessaire pour “réunifier” Taiwan et ses 23 millions d’habitants avec la mère patrie. Taïwan, cependant, n’a jamais été gouverné par le Parti communiste chinois et son peuple n’a montré aucun intérêt à être gouverné par son voisin autoritaire.

Les responsables de l’administration Biden ont cité à plusieurs reprises la visite de Gingrich à Taïwan pour affirmer qu’il existe un précédent pour un voyage là-bas par un président de la Chambre, de sorte que la Chine ne devrait pas considérer les actions de Pelosi comme une sorte d’escalade. Mais les experts ont noté que le paysage a considérablement changé depuis lors.

“Cette crise se déroule avec une armée chinoise beaucoup plus capable que les crises de Taiwan de 1995-96 et un leadership plus confiant et frustré”, a déclaré Evan Medeiros, professeur d’études asiatiques à l’Université de Georgetown qui a servi dans l’administration Obama. “Ainsi, les principaux défis pour les États-Unis seront la gestion des crises et le contrôle de l’escalade.”

Depuis l’élection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen du Parti démocrate progressiste indépendantiste, Pékin a intensifié sa rhétorique et ses menaces militaires. L’année dernière, l’armée de l’air chinoise a battu à plusieurs reprises des records quotidiens pour le nombre d’avions de combat qu’elle a envoyés près de l’espace aérien de Taiwan.

Samedi, l’Armée populaire de libération a organisé des “exercices de tir réel” au large des côtes chinoises face à Taïwan, près des îles Pingtan, selon un avis de l’Administration de la sécurité maritime de Pingtan. Lundi, des responsables maritimes ont annoncé de nouveaux exercices en mer de Chine méridionale entre mardi et samedi.

La semaine dernière, les troupes taïwanaises ont organisé des exercices militaires pour s’entraîner à se défendre contre un assaut amphibie. Pendant ce temps, le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupe de frappe retourné en mer de Chine méridionale.

L’administration Biden est de plus en plus préoccupée par le risque d’une crise généralisée dans le détroit de Taiwan. Les relations américano-chinoises sont déjà au plus bas, alors que les deux superpuissances se heurtent sur tout, du pouvoir économique aux droits de l’homme en passant par l’influence militaire, et un conflit entre la Chine et Taïwan pourrait attirer d’autres puissances, dont le Japon.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une délégation américaine non officielle d’anciens responsables de la défense et de la sécurité nationale s’est rendue à Taïwan pour montrer l’engagement « solide comme le roc » de Washington dans la défense de l’île.

Lors de sa première tournée en Asie en tant que président en mai, Biden a signalé un soutien solide à Taïwan dans des commentaires qui s’écartaient de la politique habituelle de Washington d ‘«ambiguïté stratégique». Lorsqu’on lui a demandé si son pays défendrait militairement Taiwan s’il était attaqué par la Chine, Biden a répondu: “Oui, c’est l’engagement que nous avons pris.”