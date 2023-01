La Maison Blanche approuve l’annulation des prêts étudiants pour 16 millions de personnes

L’administration a donné une ventilation État par État du nombre d’emprunteurs qui ont demandé et ont été approuvés pour son vaste programme d’allégement de la dette, qui est suspendu jusqu’à ce que la Cour suprême des États-Unis décide de son sort.

Le département américain de l’Éducation a “entièrement approuvé” plus de 16 millions de personnes pour une remise de prêt étudiant fédéral et a envoyé leurs demandes aux services de prêt, a annoncé vendredi l’administration Biden.

En août, le président Joe Biden a annoncé qu’il annulerait au moins 10 000 $, et jusqu’à 20 000 $, de la dette fédérale de prêt étudiant pour des dizaines de millions d’emprunteurs.

En quelques mois, cependant, les républicains et les groupes conservateurs avaient intenté au moins six contestations judiciaires contre le plan. En novembre, l’administration Biden a dû fermer son portail d’annulation de prêt étudiant après qu’un juge fédéral du Texas a annulé son plan.

En savoir plus sur les finances personnelles :

La saison des déclarations de revenus est arrivée. Comment obtenir un remboursement plus rapide

Les membres de la génération X sont ceux qui ont le plus de dettes de carte de crédit, selon une étude

Voici ce qu’il faut pour obtenir une cote de crédit presque parfaite

Pourtant, plus de 26 millions de personnes avaient demandé l’aide alors que la demande était ouverte ou ont été jugées automatiquement éligibles, selon l’administration.