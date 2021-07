La Maison Blanche appelle les critiques de la campagne de vaccination en porte-à-porte

Après une saison grippale historiquement douce, une résurgence du rhume et d’autres virus dans le New Jersey signale ce qui pourrait être en réserve pour le reste du pays alors que les restrictions pandémiques continuent d’être assouplies.

Alors que la grippe et le virus respiratoire syncytial (RSV) ont atteint des niveaux record pendant la pandémie, le département de la santé de l’État du New Jersey a déclaré que le niveau global de virus respiratoires était « plus élevé que ce à quoi on s’attendrait généralement pour cette période de l’année ».

« Nous sommes dans un monde différent maintenant », a déclaré le Dr Ashwin Jathavedam, interniste chez Leonia Medical Associates et chef des maladies infectieuses chez Englewood Health. « La plupart d’entre eux sont des infections bénignes, des choses auxquelles, avant la pandémie, vous n’auriez pas pensé à deux fois. »

Des tests accrus pour exclure le COVID-19 ont détecté des virus qui auraient pu être ignorés auparavant. Et l’assouplissement des exigences de distanciation sociale et la réduction du port du masque ont ramené des conditions qui permettent aux virus de prospérer.

Le New Jersey n’est pas seul : le mois dernier, les Centers for Disease Control and Prevention ont alerté les responsables de la santé des États du sud des informations faisant état d’une augmentation des infections à VRS en dehors de la saison normale d’automne et d’hiver.

Aussi dans l’actualité :

► Carnival Cruise Line propose une alternative aux croisiéristes non vaccinés. À compter du 31 juillet, les personnes non vaccinées de plus de 12 ans qui quittent la Floride n’auront qu’à présenter une preuve d’une police d’assurance voyage pour embarquer sur les navires.

► Les pays asiatiques connaissant leurs premières grandes poussées de coronavirus – Thaïlande, Corée du Sud, Vietnam – ont annoncé ou imposé vendredi des mesures sévères qui, espèrent-ils, pourront ralentir la propagation du COVID-19 avant que leurs systèmes de santé ne soient débordés.

► L’Arizona a signalé vendredi sa plus forte augmentation quotidienne de cas de COVID-19 en deux mois, alors que le coronavirus continue de se propager principalement parmi les personnes non vaccinées.

► Le Kansas a signalé vendredi sa plus forte augmentation de cas de COVID-19 en plus de trois mois, alors que la variante delta à propagation plus rapide devient un problème de santé publique croissant au sein de l’État.

► Le parc à thème Legoland New York a officiellement ouvert ses portes au public vendredi, après que son ouverture initiale ait été retardée l’été dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

► Les Californiens de la classe moyenne attendent toujours une deuxième série de contrôles de relance COVID-19 annoncés par le gouverneur Newsom en mai, et jusqu’à présent, on ne sait pas quand ils les recevront.

► L’Indonésie manque d’oxygène alors qu’elle subit une vague dévastatrice de cas de coronavirus, et le gouvernement de l’Asie du Sud-Est recherche des fournitures d’urgence d’autres pays, dont Singapour et la Chine.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 606 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 186,1 millions de cas et plus de 4 millions de morts. Plus de 158,6 millions d’Américains – 47,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe à l’automne au milieu de la propagation de la variante delta, le taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscite des inquiétudes parmi les experts.

La Southern Baptist Convention déclenche un petit cluster COVID-19 à Nashville

Un groupe de coronavirus petit mais inquiétant a été lié à la réunion annuelle d’une convention baptiste à Nashville, la première conférence à grande échelle tenue dans la ville après avoir levé les restrictions sur les rassemblements, selon le Metro Public Health Department.

La réunion annuelle de la Southern Baptist Convention, un événement de deux jours au cours duquel les fidèles baptistes ont élu des dirigeants et débattu de sujets controversés, a attiré plus de 15 000 participants au Music City Center à partir du 15 juin.

Environ huit à dix infections ont été détectées parmi les participants depuis l’événement de la mi-juin, ce qui est suffisant pour être classé comme un cluster COVID-19, a déclaré l’épidémiologiste de Metro Health, Leslie Waller. Le cluster est presque certainement plus grand mais difficile à mesurer car la plupart des participants vivent en dehors du Tennessee, a déclaré Waller.

Lire la suite.

— Brett Kelman et Holly Meyer, Nashville Tennessee

La Maison Blanche dénonce les critiques de la campagne de vaccination en porte-à-porte

Pendant des mois, la Maison Blanche Biden s’est abstenue de critiquer les responsables républicains qui ont minimisé l’importance des vaccinations contre les coronavirus ou ont cherché à faire exploser politiquement les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour pousser les coups de feu dans les armes. Pas plus longtemps.

Alors que le taux de vaccination contre le COVID-19 plafonne à travers le pays, la Maison Blanche riposte contre ceux qu’elle considère comme diffusant de la désinformation nuisible ou la peur des tirs.

Lorsque le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a tenté cette semaine de bloquer les efforts de porte-à-porte pour augmenter le taux de vaccination dans son État, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’a pas mâché ses mots dans sa réaction.

« Le fait de ne pas fournir d’informations précises sur la santé publique, y compris l’efficacité des vaccins et leur accessibilité aux personnes à travers le pays, y compris la Caroline du Sud, tue littéralement des gens, alors peut-être devraient-ils en tenir compte », a-t-elle déclaré vendredi.

Alors que 67% des adultes américains ont reçu au moins une dose, les responsables s’inquiètent de plus en plus de la grande disparité géographique des taux de vaccination, et l’émergence de ce que certains experts préviennent pourrait être deux réalités radicalement différentes pour le pays dans les mois à venir : une forte utilisation du vaccin et une diminution du nombre de cas dans les régions du pays les plus démocrates, ainsi que de nouveaux points chauds et le développement de variantes dangereuses dans davantage de zones à tendance GOP.

— Zeke Miller, The Associated Press

Les directives du CDC sur les masques pour les écoles ne mettront pas fin à la mosaïque de règles du pays

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié vendredi des directives indiquant que les enseignants et les élèves vaccinés ne doivent plus porter de masques à l’intérieur des bâtiments scolaires pour se protéger contre la transmission du COVID-19.

Les directives, publiées au milieu de la baisse des taux d’infection et des hospitalisations, recommandent aux personnes non vaccinées, y compris les enfants, de toujours porter des masques et de maintenir une distance sociale de 3 pieds.

Les écoles et les responsables de l’État attendent depuis des semaines des directives mises à jour du CDC, déployant un patchwork de règles provisoires et contradictoires pour leurs propres enseignants et étudiants. Les directives du CDC sont plus clémentes que ce que certaines localités ont établi, mais vont à l’encontre de la législation anti-masque adoptée dans certains États conservateurs.

Certains responsables locaux sont susceptibles de modifier à nouveau leurs normes en réponse à la décision du CDC. Et d’autres resteront fermes contre les exigences en matière de masques – inquiétant les parents préoccupés par le risque que leurs enfants contractent COVID-19.

Lire la suite.

— Taylor Avery, USA AUJOURD’HUI

Les responsables de la santé suspendent les événements vaccinaux pour les adolescents, selon des courriels

Après que les législateurs du Tennessee ont réprimandé les responsables de la santé de l’État pour avoir encouragé les adolescents à se faire vacciner contre le coronavirus, le ministère de la Santé a demandé à ses employés au niveau du comté d’arrêter les événements de vaccination axés sur les adolescents et d’arrêter la sensibilisation en ligne aux adolescents, selon les e-mails du département obtenus par The Tennessean.

Le Dr Tim Jones, médecin-chef du département, a écrit dans un e-mail à ses collègues la semaine dernière que l’agence ne devrait pas annoncer les événements vaccinaux à qui que ce soit en dehors de la « population générale » et « ne devrait pas avoir d’événements pop-up » pour les adolescents « ».

Dans la même chaîne de courrier électronique, le Dr Jill Obremsky, l’un des directeurs médicaux du département, a écrit que l’agence peut continuer à vacciner les adolescents, mais ses publications sur les réseaux sociaux pro-vaccin « ne devraient pas être spécifiquement destinées à ce groupe ». Lire la suite.

— Brett Kelman, Nashville Tennessee

Contribution : Lindy Washburn, NorthJersey.com ; The Associated Press