La mort de Jordan Neely exige une enquête approfondie, selon un communiqué de l’administration du président Joe Biden, s’exprimant publiquement pour la première fois sur le meurtre du New Yorkais sans-abri de 30 ans qui a été placé dans un étranglement mortel dans un métro de Manhattan. train la semaine dernière.

Dans des séquences vidéo largement partagées, un homme identifié comme étant Daniel Penny, 24 ans, est vu en train de retenir Neely sur le sol d’un train F alors que son bras est enroulé autour du cou de Neely pendant plusieurs minutes.

Le bureau du médecin légiste de New York a déclaré que la mort de Neely était un homicide en raison de la compression contre son cou. Aucune accusation n’a été déposée et le département de police de New York et le bureau du procureur du district de Manhattan enquêtent.

« Le meurtre de Jordan Neely était tragique et profondément troublant », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson, dans un communiqué partagé avecL’indépendant le 9 mai.

« Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Nous croyons fermement que les événements entourant sa mort exigent une enquête approfondie », ajoute le communiqué.

La déclaration de la Maison Blanche est la première à faire état de la mort de Neely le 1er mai.

Lorsqu’il est entré dans le train F le 1er mai, Neely se plaignait de la faim et de la soif, selon le journaliste Juan Alberto Vasquez, qui a regardé l’incident et filmé M. Penny clouant Neely au sol dans un étranglement pendant plusieurs minutes.

M. Vasquez a rapporté que Neely criait qu’il était fatigué, qu’il se fichait d’aller en prison et qu’il était prêt à mourir, puis a jeté une veste par terre. Il a commencé à filmer après que M. Penny ait attrapé Neely par derrière et l’ait amené sur le sol du wagon.

La mort de Neely a déclenché des débats, des protestations et des vigiles à travers New York et sur les quais du métro de la ville, alors que des manifestants, des organisations de défense et des responsables municipaux, étatiques et fédéraux soulignent l’échec d’un système destiné à soutenir des personnes comme Neely.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a confirmé dans une déclaration à L’indépendant la semaine dernière que des « procureurs chevronnés et expérimentés » enquêtent sur la mort de Neely.

« Il s’agit d’une affaire solennelle et sérieuse qui s’est terminée par la perte tragique de la vie de Jordan Neely », a déclaré l’attaché de presse Douglas Cohen. « Dans le cadre de notre enquête rigoureuse en cours, nous examinerons les [medical examiner’s] signaler, évaluer toutes les séquences vidéo et photo disponibles, identifier et interroger autant de témoins que possible et obtenir des dossiers médicaux supplémentaires.

Reportage supplémentaire d’Andrew Feinberg à Washington DC