La Maison Blanche annonce une prolongation de 30 jours du moratoire sur les expulsions

MIAMI – Belkys Peñate a commencé à vendre ses meubles et ceux de son mari avant la levée éventuelle par le gouvernement fédéral de son moratoire sur les expulsions COVID-19 de plusieurs mois.

« Nous sommes tous les deux malades. Nous n’avons pas la force physique d’emporter des choses avec nous si nous sommes mis à la rue », a déclaré Peñate, 54 ans, qui a cessé de payer son loyer lorsque sa leucémie et son asthme chronique se sont aggravés pendant la COVID-19. pandémie. Le mari de Peñate, un officier de police à la retraite de 66 ans, est également confiné à la maison en raison d’une insuffisance cardiaque chronique et d’un problème de santé mentale.

Leur propriétaire a déposé une demande d’expulsion en août. La seule chose qui les garde à l’intérieur de la maison est le moratoire fédéral.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé jeudi une prolongation de 30 jours de la protection fédérale des locataires jusqu’au 31 juillet. Le moratoire empêche les locataires en retard de loyer d’être retirés du logement pour des raisons de santé publique au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours. L’ordonnance elle-même n’élimine pas les coûts de location pour les familles, laissant des millions de familles sur les paiements.

Pour Peñate et d’autres loyers, le sursis supplémentaire pourrait signifier plus de temps pour trouver un logement et une aide financière pour payer leur loyer. Plus de 6 millions de foyers risquent d’être expulsés, selon la dernière enquête du US Census Bureau Household Pulse Survey.

Mais les experts politiques et les analystes ont déclaré que davantage devait être fait pour éviter la plus grande crise du logement depuis plus d’une décennie. Ils veulent que l’administration redouble d’efforts pour distribuer les fonds d’aide à la location d’urgence provenant du programme de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars adopté par le Congrès en mars et protéger des personnes comme Peñate contre l’expulsion avant que l’aide dont elles ont désespérément besoin ne leur parvienne.

« Les 46 milliards de dollars d’aide à la location n’ont pas encore atteint les propriétaires et les locataires les plus durement touchés à travers le pays », a déclaré Emily Benfer, professeure invitée de droit à l’Université Wake Forest en Caroline du Nord et présidente du groupe de travail COVID-19 de l’American Bar Association. Commission d’expulsion. « Si ce n’est pas le cas avant la levée du moratoire, nous pouvons nous attendre à ce que des millions de familles et d’individus soient poussés hors de la falaise. »

Elle a ajouté : « Si rien ne change, ce sera l’été des expulsions aux États-Unis. »

La distribution de l’aide fédérale a pris du retard

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que le moratoire était « toujours destiné à être temporaire ». Alors que la Maison Blanche s’en remet au CDC pour savoir quand il est préférable de lever le moratoire fédéral sur les expulsions, a déclaré Psaki, l’administration a promis des mesures supplémentaires pour empêcher les expulsions et stabiliser les familles.

Jeudi, la procureure générale adjointe Vanita Gupta a envoyé une lettre aux tribunaux des États les appelant à adopter des pratiques de déjudiciarisation anti-expulsion dans les nouvelles directives. La Maison Blanche a également annoncé qu’elle convoquerait un sommet pour coordonner les plans de prévention des expulsions immédiates et sensibiliser les agences fédérales à ce problème.

L’une des plus grandes critiques des experts et défenseurs des politiques est que le déploiement de l’aide à la location a été incroyablement lent à un moment où les demandes d’expulsion continuent d’augmenter.

Environ 5 984 expulsions ont été déposées la semaine du 19 juin, portant le nombre total à 378 728 dans 29 villes pendant la pandémie, selon le laboratoire d’expulsion de l’Université de Princeton dans le New Jersey, qui suit les demandes d’expulsion à travers le pays.

Les données disponibles partagées avec USA TODAY par la National Low Income Housing Coalition à Washington, DC, montrent que le Texas à 35% fait de son mieux pour dépenser ses ressources d’aide à la location d’urgence, contre 0,2% au Wyoming.

« Autoriser les expulsions alors qu’il y a des dizaines de milliards de ressources pour les empêcher serait un gaspillage et une cruauté », a déclaré Diane Yentel, qui dirige la National Low Income Housing Coalition à Washington, DC

John Pollock est coordinateur de la National Coalition for a Civil Right to Counsel et avocat au Public Justice Center basé à Baltimore. Il a dit que l’un des plus gros problèmes est que les gouvernements locaux ne savent pas comment distribuer rapidement les fonds.

« On leur demande de gérer de grosses sommes d’argent », a déclaré Pollock.

De nombreux propriétaires veulent la fin du moratoire

L’annonce de la prolongation intervient alors qu’une large coalition immobilière a exhorté l’administration Biden à mettre fin au moratoire fédéral.

Le groupe – composé de 12 organisations qui représentent les propriétaires de logements à but lucratif et à but non lucratif, les exploitants, les promoteurs, les prêteurs et les gestionnaires immobiliers – a déclaré que le moratoire national sur les expulsions avait été mis en place il y a plus d’un an et était conçu comme une urgence, à court terme. approche au début de la crise.

La coalition a déclaré que la poursuite d’une politique d’expulsion fédérale à taille unique à l’échelle nationale est en contradiction avec l’environnement économique actuel, avec 9,5 millions de postes vacants, et le relâchement des mandats de masques par le CDC.

Mike Flood, vice-président principal de la Mortgage Brokers Association, qui fait partie de la coalition, a déclaré que le moratoire faisait le plus mal aux propriétaires de maman et de pop.

« Ce sont ces petits propriétaires d’appartements, ceux qui ont peut-être un à quatre logements qui essaient d’aider les locataires mais qui n’ont peut-être pas tout à fait les réserves d’un immeuble plus grand », a-t-il déclaré. « J’ai entendu des propriétaires avec des locataires célibataires qui sont 30 000 $ dans le trou. »

Les propriétaires d’immeubles sont souvent obligés de faire des choix difficiles, a-t-il déclaré.

« Est-ce que je paie mon hypothèque ? Dois-je maintenir une propriété saine », a-t-il déclaré. « Ils doivent déterminer ce qu’ils peuvent faire pour maintenir une propriété saine ou pour maintenir la propriété du tout. »

Une autre coalition de groupes d’agents immobiliers dirigée par l’Alabama Association of Realtors a appelé la Cour suprême à bloquer l’extension, selon une lettre déposée mercredi auprès du tribunal.

Les locataires à faible revenu en danger

Même avec une prolongation d’un mois, les chercheurs craignent que les mesures fédérales en matière de logement ne puissent empêcher une vague immédiate d’expulsions.

« Même si le moratoire est prolongé et que l’aide au loyer est étendue et optimisée, ces zones sont celles où l’insécurité du logement persiste, exposant les familles vulnérables au risque de déplacement et de pauvreté à long terme », a déclaré Tim Thomas, directeur de recherche à l’Université de Californie, Projet de déplacement urbain de Berkeley.

Environ 41% des locataires vivent dans des quartiers à risque d’expulsion modéré à élevé – avec un impact disproportionné sur les personnes de couleur, selon un rapport à paraître du Urban Displacement Project de 53 zones métropolitaines avec plus d’un million de personnes.

Les fonds d’urgence sont un « pansement temporaire sur une crise de l’abordabilité du logement beaucoup plus importante » qui a touché les Américains en raison des loyers élevés et de la stagnation des salaires, a déclaré Alicia Mazzara, analyste de recherche principale du Center on Budget and Policy Priorities, un groupe de réflexion qui analyse politiques budgétaires du gouvernement fédéral et des États.

« COVID nous a vraiment montré combien il y a de trous dans le filet de sécurité sociale. Les programmes fédéraux d’aide au loyer n’atteignent qu’un locataire sur quatre dans le besoin en raison de limitations de financement – en d’autres termes, la plupart des personnes qui ont besoin d’aide ne peuvent pas l’obtenir. » dit Mazzara. « À long terme, les décideurs politiques devraient empêcher une autre crise comme celle-ci. »

Pendant ce temps, des locataires comme Peñate craignent que le pire ne soit loin d’être terminé.

« Avec un dossier d’expulsion sur mon dossier », a-t-elle dit, « où vais-je aller ? »

Contribution : Swapna Venugopal à New York.