La Maison Blanche annonce qu’elle fera don d’un DEMI-MILLIARD de doses du vaccin Covid-19 de Pfizer aux pays à faible revenu — RT USA News

Le président américain Joe Biden prévoit d’acheter 500 millions de doses de vaccin contre le coronavirus de Pfizer et d’en faire don aux pays les plus pauvres, a déclaré la Maison Blanche, exhortant les « démocraties du monde » à emboîter le pas.

La nouvelle a été annoncée par la Maison Blanche jeudi, Biden devant détailler davantage cette décision lors de la réunion du G7 à Cornwall, au Royaume-Uni, plus tard dans la journée.

« L’objectif du don d’aujourd’hui est de sauver des vies et de mettre fin à la pandémie et jettera les bases d’actions supplémentaires qui seront annoncées dans les prochains jours. a déclaré la Maison Blanche.

Le don servira de fondement à un effort coordonné des démocraties du monde pour vacciner les gens dans le monde entier.

Quelque 200 millions de doses du lot devraient être livrées d’ici fin 2021, avec 300 millions de plus attendues au premier semestre 2022. Les États-Unis distribueront les vaccins à 92 « pays à revenu faible et intermédiaire inférieur », a déclaré la Maison Blanche.













L’achat a déjà été confirmé par Pfizer, le fabricant de médicaments saluant l’administration américaine pour ses efforts.

« Notre partenariat avec le gouvernement américain permettra d’acheminer le plus rapidement possible des centaines de millions de doses de notre vaccin dans les pays les plus pauvres du monde. a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer.

La distribution sera effectuée dans le cadre de COVAX, le système de partage de vaccins supervisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Récemment, l’organisme de surveillance de la santé des Nations Unies a tiré la sonnette d’alarme concernant les pénuries de vaccins que le programme a connues, exhortant les pays les plus riches à donner plus de vaccins aux pays les plus pauvres.

La semaine dernière, Bruce Aylward, l’un des principaux conseillers du secrétaire général de l’OMS, a déclaré que les ruptures d’approvisionnement, principalement causées par la deuxième vague massive de Covid-19 qui a frappé l’Inde, avaient créé un écart mondial de quelque 200 millions de doses. La situation devrait être particulièrement compliquée dans les prochaines semaines, a-t-il prévenu.

« Nous n’avons pas assez de doses confirmées de suffisamment de pays assez tôt pour mettre le monde sur la bonne voie pour s’en sortir », dit Aylward. « Nous nous préparons à l’échec si nous n’obtenons pas les premières doses. »

