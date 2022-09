La Maison Blanche annonce des plans pour mettre fin à la faim et augmenter une alimentation saine

La Maison Blanche ce mardi publié un résumé de son plan pour éradiquer la faim d’ici 2030, ainsi que l’amélioration de l’accès à des aliments sains et la diminution du rôle de l’alimentation dans l’apparition de maladies telles que le diabète de type 2 et l’hypertension.

La stratégie précède la Maison Blanche de mercredi Conférence sur la faim, la nutrition et la santé, qui sera la première et la seule conférence consacrée à la sécurité alimentaire et à la nutrition depuis plus de 50 ans. La dernière conférence, en 1969, a aidé à mettre en œuvre des programmes qui ont aidé les adultes et les enfants à accéder à la nourriture, comme les repas scolaires et le programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants (également connu sous le nom de WIC).

Quelques actions mises en place par l’administration Biden pour rendre accessible une alimentation plus saine – environ 10 % des ménages étaient en situation d’insécurité alimentaire en 2021 – comprennent l’extension des prestations du programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP) à un plus grand nombre de personnes et l’extension des programmes de repas scolaires et d’été qui fournissent de la nourriture aux enfants.

L’insécurité alimentaire et la prise de poids augmentent toutes deux chez les enfants pendant les mois d’été, selon la Maison Blanche, en particulier chez les enfants noirs et latinos. La loi fédérale interdit également actuellement à de nombreuses personnes à faible revenu d’accéder aux prestations du SNAP, y compris certaines personnes qui ont été incarcérées. L’administration Biden a déclaré qu’elle travaillerait avec le Congrès pour supprimer ces restrictions, ce qui pourrait également avoir un impact sur les étudiants, les personnes qui ont vieilli hors de la famille d’accueil et plus encore.

La Maison Blanche a également déclaré qu’elle fonctionnerait sur les emballages alimentaires aux États-Unis afin d’accroître les connaissances des gens sur ce qu’ils mangent, en proposant spécifiquement une étiquette sur le devant de l’emballage pour les aliments qui pourraient aider les consommateurs à identifier “rapidement et facilement” les aliments. qui ont un contenu nutritionnel plus élevé.

Dans son annonce de mardi, la Maison Blanche a reconnu qu’il n’y avait “pas de solution miracle pour résoudre ces problèmes complexes, et il n’y a pas de solution du jour au lendemain”. On ne sait pas pour le moment combien de changements seront apportés aux programmes alimentaires américains ou à son système d’étiquetage des aliments, car l’action du Congrès sera nécessaire pour de nombreux changements de ce type. De plus, la recherche sur la qualité et la nutrition des aliments continue d’évoluer (le yo-yo constant des “bonnes” graisses versus “mauvaises” graissespar exemple) et il n’est pas clair si des étiquettes gouvernementales supplémentaires de “sain” seront en mesure de refléter avec précision la nouvelle science alimentaire en temps réel.

Bien qu’il soit difficile, voire impossible, d’étiqueter définitivement un régime spécifique comme “le plus sain” ou “totalement malsain”, il est généralement admis qu’un régime qui comprend beaucoup de légumes, de fruits, de protéines maigres et d’acides gras peut favoriser la santé physique et peut réduire votre risque de maladie cardiaque et d’autres maladies évitables. Alternativement, les régimes dépourvus de ces types d’aliments peuvent être trop riches en sucre et en sel et peuvent influencer négativement résultats pour la santéy compris la mort.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.