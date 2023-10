WASHINGTON-Le maison Blanche mercredi, il annoncera de nouvelles initiatives visant à freiner des dizaines de milliards de surtaxes liées aux biens et services, ou frais « indésirables », en partenariat avec deux des principales agences de protection des consommateurs du pays.

« Ces frais sournois n’ont peut-être pas beaucoup d’importance pour les Américains les plus riches, mais ils comptent certainement pour les Américains qui travaillent dur, assis autour de la table de la cuisine, essayant de rester maîtres de leurs factures et d’avoir un peu de reste », Lael Brainarddirecteur du Conseil économique national, a déclaré mardi aux journalistes.

Le président Joe Biden, ainsi que la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, et le directeur du Consumer Financial Protection Bureau, Rohit Chopra, dévoileront de nouvelles propositions politiques des deux agences visant à interdire les frais indésirables dans certains secteurs.

La proposition de règle de la FTC interdirait aux entreprises d’enterrer les frais dans une transaction et les obligerait à présenter dès le départ le montant et l’objet des suppléments, ce qui pourrait permettre aux consommateurs d’économiser plus de 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon un communiqué. Selon cette règle, la commission serait en mesure d’obtenir des remboursements pour les consommateurs si le mandat n’est pas respecté.

Cette règle « non seulement remettrait de l’argent dans les poches des gens, mais rétablirait également un certain degré de justice pour les familles américaines et rétablirait l’équité sur nos marchés », a déclaré Khan aux journalistes mardi.

Le CFPB cible les grandes banques en mettant en avant le droit des consommateurs à accéder sur demande à des informations complètes, précises et gratuites sur leurs comptes, conformément à une loi fédérale de 2010.

« Lorsque les gens demandent des informations de base sur leurs comptes, les grandes banques ne peuvent pas leur facturer des frais massifs ni les piéger dans des boucles sans fin de service client », a déclaré Chopra aux journalistes mardi. « Il est logique de facturer un prix compétitif pour un service légitime, mais ce n’est pas le cas de facturer des frais inutiles pour une réactivité de base aux clients.

Le CFPB a giflé Wells Fargo , Banque d’Amérique et Banque des régions avec des amendes, invoquant des frais de découvert ou des surfacturations superflus au cours des dernières années. En outre, pour lutter contre le monopole des grandes banques, le bureau publiera plus tard ce mois-ci une proposition exigeant que les sociétés financières autorisent le transfert facile des données de transactions bancaires des clients vers leurs concurrents.

Ces propositions font partie de l’effort global de l’administration visant à accroître la concurrence entre les secteurs, à commencer par le projet de loi Biden de 2022. décret sur la promotion de la concurrence dans l’économie. L’Office fédéral de l’information et des affaires réglementaires, en partenariat avec le NEC et le Conseil des conseillers économiques, publiera également mercredi de nouvelles orientations pour aider les agences fédérales à établir la nouvelle norme.

La FTC et le CFPB ont pris des mesures préliminaires pour lutter contre les frais indésirables au cours des derniers mois. Plus tôt cette année, le CFPB a publié une proposition de règle sur les frais excessifs des cartes de crédit, tandis que la FTC a commencé à cibler les pratiques déloyales en matière de billetterie et autres frais fin 2022.

La commission examinera une règle finale après une période de commentaires de 60 jours, selon un haut responsable de l’administration.