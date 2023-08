La Maison Blanche annonce de nouvelles sanctions contre la Russie — RT World News

Le président Joe Biden a affirmé que les responsables russes « volaient des enfants »

Le président américain Joe Biden a annoncé de nouvelles sanctions contre une crèche en Crimée, affirmant que les autorités russes y transféraient des enfants ukrainiens contre la volonté de leurs parents. Moscou insiste sur le fait qu’elle envoie des enfants dans le centre pour les protéger des bombardements ukrainiens.

Dans une déclaration de la Maison Blanche jeudi, Biden a déclaré que les sanctions visaient les personnes impliquées dans « le déplacement forcé de milliers d’enfants ukrainiens vers la Russie ». Le président a affirmé que « Ces enfants ont été volés à leurs parents et séparés de leur famille », exigeant que « Les enfants ukrainiens doivent être rendus à leurs familles. »

Quelque 11 individus russes ont été ajoutés jeudi à la liste des sanctions liées à la Russie du département du Trésor, tout comme Artek, un complexe de neuf camps récréatifs et éducatifs pour enfants, situé en Crimée.

Alors qu’Artek accueille normalement des enfants de Russie et des pays voisins pour des camps d’été, elle a accueilli depuis l’année dernière des milliers d’enfants des anciennes régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporozhye. Artek est l’un des nombreux établissements basés en Russie abritant les enfants, qui ont été évacués en raison de la menace de frappes d’artillerie et de missiles ukrainiens.















Le directeur d’Artek, Konstantin Fedorenko, fait partie des personnes sanctionnées, tout comme Vladimir Kovalenko, qui dirige des camps de jeunes patriotiques en Crimée. Les responsables des droits de l’enfant et de l’éducation de plusieurs territoires russes complètent la liste. La majorité des personnes citées, ainsi qu’Artek, ont déjà été sanctionnées par l’UE et le Royaume-Uni.

En mars, la Cour pénale internationale (CIO) a émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova, accusés de « expulsion et transfert illégaux » d’enfants d’Ukraine. La Russie n’est pas partie au Statut de Rome du CIO et ne reconnaît donc pas la compétence du tribunal basé à La Haye.

Poutine a insisté sur le fait que Moscou agissait en toute légalité, déclarant en juin que son gouvernement « en mouvement [children] hors de la zone de conflit [and] leur sauver la vie. »

Dans certains cas, les responsables russes « a évacué des orphelinats entiers, et ce, en toute légalité, car les directeurs de ces orphelinats étaient leurs [legal] représentants », dit Poutine. « Nous n’avons jamais été contre le retour des enfants à leur famille, si, bien sûr, leurs proches se présentaient. »

Lvova-Belova a déclaré en avril que de nombreux enfants avaient été placés dans des camps d’été et des centres de villégiature russes à la demande de leurs familles. « Ils ont été déplacés volontairement parce que leurs parents demandaient un espace sûr où [the children] pourraient poursuivre leurs études. » a-t-elle indiqué, ajoutant que malgré quelques retards, les mineurs retrouvaient régulièrement leurs proches lorsqu’ils venaient les chercher.