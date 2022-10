La Maison Blanche annonce 8 milliards de dollars pour lutter contre la faim aux États-Unis

29 septembre 2022 — L’administration Biden a annoncé 8 milliards de dollars d’engagements publics et privés pour lutter contre la faim et améliorer la nutrition aux États-Unis.

“Cet objectif est à notre portée”, a déclaré mercredi le président Biden lors du premier sommet de la Maison Blanche sur la faim depuis 50 ans. “En Amérique, aucun enfant ne devrait aller se coucher le ventre vide. Aucun parent ne devrait mourir d’une maladie qui peut être évitée.

La Conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé survient alors que les coûts alimentaires augmentent, que les problèmes de chaîne d’approvisionnement subsistent à cause de la pandémie et que les maladies liées à l’alimentation persistent. L’administration a annoncé un «objectif audacieux» d’éliminer la faim d’ici 2030 et d’augmenter l’alimentation saine et l’activité physique.

Parmi les propositions phares :