La Maison Blanche annonce 42 milliards de dollars pour étendre le haut débit aux États-Unis

Le président américain Joe Biden a annoncé que plus de 42 milliards de dollars d’aide seront répartis aux États-Unis pour étendre l’accès au haut débit.

Dans le cadre de l’objectif de l’administration Biden de connecter tout le monde en Amérique à « un Internet haut débit fiable et abordable d’ici la fin de la décennie », selon un communiqué de pressele soi-disant programme Broadband Equity Access and Deployment (BEAD) allouera les 42 milliards de dollars en différents montants à chaque État, territoire et à Washington, DC.

Au minimum, les territoires recevront 27 millions de dollars et les États 107 millions de dollars, jusqu’à un maximum de 3,3 milliards de dollars ; chaque récompense est répertoriée sur un communiqué de presse. « En termes simples, l’Internet haut débit est une nécessité dans la société d’aujourd’hui », a déclaré Mitch Landrieu, conseiller principal du président et coordinateur de l’infrastructure de la Maison Blanche.

L’administration a noté que 8,5 millions de ménages et de petites entreprises sont situés dans des zones sans accès à Internet haut débit, ce qui correspond à peu près au nombre répertorié sur les nouvelles cartes de la Federal Communications Commission montrant les lacunes de connectivité aux États-Unis. La FCC avait publié ses premières versions des cartes remaniées en novembre, qui ont remplacé les grands blocs de recensement utilisés dans les versions précédentes pour déterminer si 114 millions de foyers et d’entreprises individuels disposent réellement d’une connectivité.

Le financement pour connecter ces foyers et entreprises provient de la loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars promulguée en novembre dernier, et le programme BEAD représente les 42 milliards de dollars promis lors de sa signature pour déployer le haut débit dans les zones sans Internet haut débit.

Dans les régions où le haut débit est déjà disponible, 14,2 milliards de dollars supplémentaires provenant de la loi sur l’infrastructure sont prévus pour créer un programme de subvention permanent de 30 $ par mois afin de rendre l’Internet haut débit plus abordable pour les Américains à faible revenu. D’autres fonds assortis comprennent 2,75 milliards de dollars pour les efforts d’équité et d’inclusion numériques, ce qui pourrait aider à mettre fin au redlining numérique qui a empêché les FAI de desservir les zones à faible revenu avec un accès Internet rapide, ainsi que 2 milliards de dollars pour les gouvernements et organisations autochtones et 2 milliards de dollars en subventions et prêts. construire une infrastructure Internet dans les zones rurales.

