Le port d’un masque bien ajusté ou d’un double masque peut considérablement réduire l’exposition et la propagation du COVID-19, une défense cruciale contre les nouvelles variations émergentes du virus, a rapporté mercredi le CDC.

Dans les tests de laboratoire avec des mannequins, l’exposition à des aérosols potentiellement infectieux a diminué de plus de 90% lorsque des masques étanches ou doubles étaient utilisés, a déclaré le CDC.

« Les cas d’hospitalisation et de décès sont toujours très élevés », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, chef des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un briefing sur les coronavirus à la Maison Blanche. « Ce n’est pas le moment de revenir sur les exigences relatives aux masques. »

La Maison Blanche a également annoncé trois nouveaux sites de vaccination de masse dans les stades sportifs du Texas qui pourraient délivrer un total de 10 000 coups par jour. Les sites de Dallas, Arlington et Houston seront gérés par des responsables locaux de la santé soutenus par les troupes fédérales à partir du 22 février. L’action intervient quelques jours après que la Ligue nationale de football a déclaré qu’elle travaillait avec des responsables de la santé publique pour permettre l’utilisation de ses stades pour des vaccinations de masse. .

Le coordinateur des coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que l’administration prévoyait d’ouvrir des sites similaires dans d’autres États dans les semaines à venir.

Dans les gros titres:

► Les autorités fédérales enquêtent sur une opération massive de masques N95 contrefaits au cours de laquelle de faux masques 3M ont été vendus dans au moins cinq États à des hôpitaux, des établissements médicaux et des agences gouvernementales. Les imitations de fabrication étrangère sont de plus en plus difficiles à repérer et pourraient exposer les travailleurs de la santé à un risque grave de coronavirus. Ces masques donnent aux premiers intervenants «un faux sentiment de sécurité», a déclaré Steve Francis, qui travaille pour la principale branche d’enquête du département de la sécurité intérieure.

►Environ 1 Américain sur 3 déclare qu’il n’obtiendra certainement pas ou probablement le vaccin COVID-19, selon un nouveau sondage qui, selon certains experts, est décourageant si les États-Unis espèrent obtenir l’immunité collective et vaincre l’épidémie. Le sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que si 67% des Américains prévoient de se faire vacciner ou l’ont déjà fait, 15% sont certains qu’ils ne le feront pas et 17% disent probablement pas. Beaucoup ont exprimé des doutes sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

►Le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers a célébré sa victoire mercredi avec un défilé de bateaux au milieu de l’inquiétude persistante concernant la pandémie de coronavirus. La mairesse Jane Castor a souligné que les personnes assistant au défilé doivent porter des masques à l’extérieur et respecter les règles de distanciation sociale. Il semblait que beaucoup respectaient l’ordre des masques, mais beaucoup d’autres ne l’étaient pas. Cela fait suite à la controverse qui a suivi le match de dimanche, lorsque les fêtards de Tampa, de nombreux conseils de distanciation sociale sans masque et ignorant, ont célébré dans les rues.

►Environ 20 000 femmes enceintes ont été vaccinées contre le COVID-19 sans « drapeaux rouges » jusqu’à présent, a déclaré mercredi le Dr Anthony Fauci. Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré que les femmes enceintes et les enfants n’étaient pas inclus dans les essais cliniques initiaux. Mais il a déclaré que des études les impliquant sont en cours et visent à garantir la sécurité et l’efficacité du vaccin pour ces groupes.

► Deux tiers des Américains croient toujours que le retour à une vie pré-COVID représente un risque modéré ou important, selon le sondage Axios-Ipsos. C’est le pourcentage le plus bas depuis octobre. Un Américain sur trois, 34%, connaît maintenant une personne décédée du COVID-19, selon l’enquête.

►Une religieuse française la plus âgée d’Europe a survécu au COVID-19, quelques jours à peine avant son 117e anniversaire. Lucile Randon, ou sœur André, a été testée positive pour le coronavirus le 16 janvier à Toulon mais n’a pas développé de symptômes, affirmant aux médias locaux qu’elle « ne réalisait même pas que je l’avais ». Elle a été isolée des autres résidents dans sa maison de retraite à Toulon, dans le sud de la France, mais est maintenant considérée comme complètement rétablie.

►Après des semaines de distribution de vaccins largement limitées aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux services de santé locaux, les vaccins COVID-19 seront déployés vendredi dans les principales pharmacies, y compris les deux plus grandes chaînes du pays, CVS et Walgreens.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 471400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 107,3 ​​millions de cas et 2,35 millions de décès. Plus de 65,9 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 44,7 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Quel allégement de loyer obtiendrez-vous? Vous êtes plus susceptible d’obtenir de l’aide si vous êtes blanc et que vous vivez en Amérique rurale.

Une ville de Californie accepte le « salaire des héros » controversé pour les travailleurs essentiels

Une petite ville du désert du sud de la Californie a approuvé mercredi soir une soi-disant «rémunération des héros» pour certains travailleurs essentiels.

L’ordonnance d’urgence de Coachella oblige certaines exploitations agricoles, épiceries, pharmacies et restaurants à verser une prime de 4 $ de plus par heure à leurs employés à Coachella pendant au moins 120 jours. Le règlement s’applique à ceux qui emploient 300 travailleurs ou plus à l’échelle nationale et plus de cinq employés dans la ville.

Coachella suit des villes comme Long Beach, Oakland et Montebello, qui ont imposé des augmentations de salaire temporaires pour les travailleurs essentiels qui ont risqué leur santé pour travailler pendant la pandémie et ont été malades du COVID-19 à des taux élevés. Ces villes ont été immédiatement touchées par leurs actions.

– Rebecca Plevin, The Desert Sun (Palm Springs, Californie)

L’Ohio ajoutera jusqu’à 4K décès COVID-19 non signalés auparavant

L’Ohio ajoutera jusqu’à 4000 décès par COVID-19 non signalés auparavant au décompte de l’État au cours de la semaine prochaine après que le ministère de la Santé de l’Ohio ait découvert des erreurs dans la façon dont les décès par coronavirus sont confirmés. La plupart de ces décès sont survenus en novembre et décembre, a indiqué l’agence dans un communiqué de presse.

Les responsables de l’État étaient toujours en train de déterminer la cause du problème mais ont publié des informations mercredi soir pour être transparentes, a déclaré le porte-parole du gouverneur Mike DeWine, Dan Tierney.

« Quand il y a eu des problèmes, que ce soit la détérioration du vaccin ou le signalement de problèmes comme celui-ci, nous l’avons divulgué au public », a déclaré Tierney.

Mercredi, l’Ohio a signalé 11 856 décès dus au COVID-19. Mais les Centers for Disease Control and Prevention dénombrent 17222 décès dans l’Ohio impliquant le COVID-19.

– Jackie Borchardt et Randy Ludlow, The Cincinnati Enquirer

L’Afrique du Sud utilisera le vaccin J&J alors qu’il est encore en cours de test

Le ministre sud-africain de la Santé a déclaré que le pays commencerait à administrer le vaccin à dose unique Johnson & Johnson à ses agents de santé de première ligne la semaine prochaine. Les travailleurs seront surveillés pour voir quelle protection le tir J&J offre contre le COVID-19, en particulier contre la variante dominante dans le pays. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré mercredi que l’Afrique du Sud avait abandonné son projet d’utiliser le vaccin Oxford-AstraZeneca parce qu’il «n’empêche pas une maladie légère à modérée» de la variante dominante en Afrique du Sud. Aux États-Unis, Johnson & Johnson a demandé à la Food and Drug Administration une autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin.

Les enseignants de Chicago votent pour retourner en classe

Le syndicat des enseignants de Chicago a approuvé à contrecœur un accord mercredi qui permettra au troisième plus grand district scolaire du pays de retourner dans les salles de classe au milieu de la pandémie. Les principaux problèmes comprenaient des vaccinations généralisées pour les 25000 éducateurs du district, des mesures pour évaluer les infections scolaires et des logements pour les enseignants qui ont une personne dans leur ménage qui est plus sensible au coronavirus.

« Nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions ou ce que nous méritions », a déclaré le président du syndicat Jesse Sharkey. « Le fait que le CPS n’ait pas pu retarder la réouverture de quelques semaines pour accélérer les vaccinations et les préparatifs dans les écoles est une honte. »

Les programmes de pré-maternelle et d’éducation spéciale pourraient revenir dès jeudi dans le cadre du plan. Les élèves de la maternelle à la cinquième année retournaient à l’école le 1er mars et les collégiens une semaine plus tard. Aucune date de retour n’a été fixée pour les lycéens. Le syndicat et le district se disputent depuis des mois un projet de réouverture progressive du district d’environ 340 000 étudiants.

Le secrétaire britannique aux transports émet un avertissement de voyage inquiétant

Les Britanniques ne seront peut-être pas autorisés à partir en vacances à l’étranger tant que «tout le monde» dans le pays n’aura pas été vacciné, a déclaré mercredi le secrétaire aux Transports Grant Shapps. Shapps a déclaré qu’environ 13 millions des 67 millions de personnes au Royaume-Uni avaient été vaccinées jusqu’à présent. Shapps a également déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que «les gens ne devraient pas réserver de vacances en ce moment – ni au niveau national ni à l’étranger».

« Les compagnies aériennes se noient, mais plutôt que de nous jeter un radeau de sauvetage, @grantshapps vient de nous jeter un seau d’eau froide », a tweeté la British Airline Pilots ‘Association. « Le secteur de l’aviation britannique ne peut pas survivre à un autre été sans presque aucun vol. »

Les cas de variantes aux États-Unis augmentent de 73%; La Floride ouvre la voie

Le nombre de cas de variantes de coronavirus connus aux États-Unis a augmenté de 73% au cours de la seule semaine dernière, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. Le pays signale désormais 944 cas de variantes qui se propagent plus facilement, contournent les traitements et les immunités, ou les deux. L’augmentation n’a été nulle part plus notable qu’en Floride, qui compte désormais 343 cas d’une variante à propagation rapide – contre 201 cas signalés lors du Super Bowl de dimanche, qui a eu lieu à Tampa. La Floride compte maintenant plus de deux fois plus de cas de variantes connues que tout autre État; La Californie est une seconde lointaine.

La grande majorité des cas de variante connus du pays, et tous ceux de la Floride, sont de la variante B.1.1.7, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et y sévit. Le CDC a déclaré qu’il pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars. Le mois dernier, des chercheurs britanniques ont déclaré qu’il y avait des preuves que la variante pourrait être plus mortelle que d’autres, et qu’elle est également considérée comme au moins 50% plus transmissible que la souche d’origine.

– Mike Stucka

L’administration de Biden promet des doses de 1 M pour les centres de santé communautaires

L’administration Biden commencera à envoyer des vaccins contre le coronavirus directement aux centres de santé communautaires, car elle stimulera la distribution et atteindra les communautés mal desservies, a annoncé la Maison Blanche. Au moins un centre dans chaque État et territoire recevra des vaccins au fur et à mesure que le programme s’intensifiera pour inclure 250 des plus de 1 300 installations de ce type dans le pays. Les centres participants recevront 1 million de doses combinées, à compter de la semaine prochaine. Dans les phases ultérieures, les vaccins seront mis à la disposition de tous les centres de santé communautaires. La majorité des patients desservis par les centres vivent au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté fédéral. La plupart sont également des minorités, selon l’administration.

«Cet effort… vise vraiment à établir des liens avec ces populations difficiles à atteindre à travers le pays», a déclaré Marcella Nunez-Smith, qui dirige le groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19.

– Maureen Groppe

Contribuer: The Associated Press